জেলা

চট্টগ্রামে ‘তফসিল মানি না’ স্লোগান দিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
নগরের বন্দর এলাকায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল। আজ সকালেছবি: ভিডিও থেকে

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ ও বন্দর থানা এলাকায় মিছিল করেছে নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ। আজ শনিবার সকালে হাতে ব্যানার নিয়ে মিছিল করেন সংগঠনটির কিছু নেতা–কর্মী। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ–সংক্রান্ত দুটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

দুটি ভিডিওতে দেখা যায়, ছাত্রলীগের ১০ থেকে ১২ নেতা–কর্মী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন। ‘অবৈধ তফসিল/মানি না, মানব না’, ‘শেখ হাসিনার কিছু হলে জ্বলবে/আগুন ঘরে ঘরে’, ‘অবৈধ রায় মানি না/মানব না’ স্লোগান দিতে দেখা যায় তাঁদের।

গত বছরের ৫ আগস্ট গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের কার্যক্রমও বর্তমানে নিষিদ্ধ। এ ঘটনার পর বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রাম নগরে মিছিল করেছেন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা।

পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান প্রথম আলোকে জানান, আজ সকালে নগরের ২ নম্বর গেট থেকে প্রবর্তক মোড়ে যাওয়ার পথে মিছিল করে ছাত্রলীগ। মিছিলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের আটক করতে অভিযান চলছে।

অন্যদিকে বন্দর থানাধীন একটি এলাকায়ও আজ সকালে মিছিল হয়েছে। এ বিষয়ে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা আহম্মেদ প্রথম আলোকে বলেন, ঠিক কোন এলাকায় মিছিল হয়েছে, তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি। এ নিয়ে তাঁরা কাজ করছেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ১০ ডিসেম্বর নগরের কোতোয়ালি থানার সিআরবি এলাকায়ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মিছিল হয়। গত ২৯ নভেম্বরও নগরের চটেশ্বরী সড়ক এলাকায় মিছিল হয়েছে। মিছিল চলাকালে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এ ঘটনার তথ্য গোপন করার অভিযোগে চকবাজার থানার চার পুলিশ সদস্যকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

