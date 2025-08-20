ইয়াবা সেবনের দায়ে পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলরসহ দুজনের কারাদণ্ড

ইয়াবা সেবনের দায়ে পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলরসহ দুজনের কারাদণ্ড
চট্টগ্রামের পটিয়ায় ইয়াবা সেবনের দায়ে পৌরসভার সাবেক এক কাউন্সিলরসহ দুজনকে ভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের জরিমানাও করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
দণ্ড পাওয়া দুজন হলেন আল মনসুর চৌধুরী ওরফে জুয়েল (৪২) ও মো. আশরাফুল ইসলাম ওরফে ছোটন (৩৪)। আল মনসুর পটিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর। আশরাফুল উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের ইন্নারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া সার্কেলের উপপরিচালক এ কে এম আজাদুদ্দীন বলেন, আল মনসুর নিজ ঘরে বসে আশরাফুলকে নিয়ে ইয়াবা সেবন করছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুজনকে ইয়াবা সেবনরত অবস্থায় আটক করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে তিনটি ইয়াবাও উদ্ধার হয়। অভিযানে পুলিশ সহায়তা করেছে।
উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) রয়া ত্রিপুরা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাঁদের দণ্ড দেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, সাবেক কাউন্সিলর আল মনসুর চৌধুরীকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও দেড় হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আশরাফুল ইসলামকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।