আওয়ামী ফ্যাসিস্ট পালিয়ে যাওয়ায় নির্বাচন ভন্ডুলের আশঙ্কা নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

আওয়ামী ফ্যাসিস্ট পালিয়ে যাওয়ায় নির্বাচন ভন্ডুলের আশঙ্কা নেই: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
আওয়ামী ফ্যাসিস্ট ও তাদের সহযোগী জঙ্গিরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় নির্বাচন ভন্ডুলের আশঙ্কা নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভন্ডুল করার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওনাদের যদি সাহস থাকত, তবে দেশে এসে আইনের আশ্রয় নিত। সাহস নেই দেখেই তারা পালিয়ে পালিয়ে বলতেছে।’
আজ মঙ্গলবার সকালে গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬৩তম ব্যাচ নারী কারারক্ষীদের বনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘ওনাদের যারা সাপোর্টার সন্ত্রাসী ছিল, তারা বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছে। বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে। বিভিন্ন দেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। আমরা অনুরোধ করব, অন্যান্য দেশ যেন তাদের দেশে ফিরিয়ে দেয়।’
দুর্নীতি দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু মন্তব্য করে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি করে না, এটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে এবং জনগণের বিশ্বাস ভেঙে দেয়। কারাগারের কোনো সদস্য যদি ব্যক্তিস্বার্থ, লোভ বা রাজনৈতিক সুবিধার অংশ হয়ে কাজ করেন, তবে তিনি শুধু আইন ভাঙেন না, তিনি রাষ্ট্রের ভিত্তিকেও দুর্বল করেন। কারাগারের কোনো সদস্য, কোনো স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর রক্ষক নন, তাঁরা রাষ্ট্রের নিরীহ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারী।
এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ মো. মোতাহের হোসেনসহ অন্য কর্মকর্তারা। প্রধান অতিথি প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত হয়ে নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের সশস্ত্র সালাম ও অভিবাদন গ্রহণ করেন। পরে নবীন কারারক্ষীদের বিভিন্ন শারীরিক কসরত, অস্ত্রবিহীন আত্মরক্ষার কৌশলের পরিবেশনা উপভোগ করেন। কুচকাওয়াজ শেষে ড্রিল, ফায়ারিং, অস্ত্রবিহীন যুদ্ধ, লিখিত পরীক্ষাসহ ছয়টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করেন নবীন নারী প্রশিক্ষণার্থী রায়হানা আক্তার (সুবর্ণা)।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল, কর্নেল মো. তানভীর হোসেন, কর্নেল মেছবাহুল আলম, মো. জাহাঙ্গীর কবির এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রের কমান্ড্যান্ট টিপু সুলতানসহ গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্তরের আমন্ত্রিত অতিথিরা।
গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই বনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৮৬৬ জন পুরুষ ও নারী কারারক্ষী অংশগ্রহণ করেন।