শ্রমিকেরা ‘বিশৃঙ্খলা’ করায় গাজীপুরে পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা

শ্রমিকেরা ‘বিশৃঙ্খলা’ করায় গাজীপুরে পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা
গাজীপুরে তৈরি পোশাকের একটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ বুধবার সকালে গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল করমতলা এলাকায় ডাইরেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড লেইজারওয়্যার (বিডি) লিমিটেড নামের কারখানাটির প্রধান ফটকে আজ এ–সংক্রান্ত নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। কারখানাটিতে বিভিন্ন খেলার পোশাক বানানো হয়।
নোটিশে বলা হয়, গত তিন দিন শ্রমিকেরা অবৈধভাবে কাজ বন্ধ রেখে কারখানার ভেতরে চরম বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছিলেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বারবার কাজে যোগদানের অনুরোধ জানালেও শ্রমিকেরা কাজে যোগ না দিয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচরণ করেন। এ ধরনের আচরণকে অবৈধ ধর্মঘট হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশ শ্রম আইনের আলোকে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে কারখানার সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।
পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তী সময় নোটিশের মাধ্যমে কারখানা আবার চালুর তারিখ জানানো হবে। তবে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত কারখানা নিরাপত্তা বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
এ বিষয়ে মালিকপক্ষের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও কারখানা বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া নোটিশে উল্লেখিত মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলে কেউ ধরেননি।
এ বিষয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (গাজীপুর সদর জোন) ফারুকুল আলম জানান, শ্রমিকদের দাবি, প্রতি মাসে ৩ থেকে ৪ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হচ্ছে। এভাবে ছাঁটাই চলতে থাকলে একসময় কারও চাকরি থাকবে না। তাই তাঁরা ছাঁটাই বন্ধের দাবি জানাচ্ছেন। পাশাপাশি শ্রমিকেরা মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেও মালিকের কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না।
পুলিশের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ভর্তুকি দিয়ে কারখানা চালু রাখা হয়েছিল। বর্তমানে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে নোটিশের মাধ্যমে কারখানা খোলার তারিখ জানানো হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।