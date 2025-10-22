দিনাজপুরে নারীর ঘরে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে
দিনাজপুরের বিরামপুরে যুবদলের এক নেতার বিরুদ্ধে প্রবাসফেরত এক নারীকে (৩৫) ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ভুক্তভোগী নারী বিরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
অভিযুক্ত রাজু আহমেদ বিরামপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্বপাড়া মহল্লার শাহজাহান আলীর ছেলে। তিনি যুবদলের বিরামপুর পৌর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক। ভুক্তভোগী বিরামপুর পৌর শহরের বাসিন্দা। প্রায় এক যুগ আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তিনি চাকরি নিয়ে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন। দেড় বছর আগে তিনি দেশে ফেরেন। এর পর থেকে তিনি তাঁর মায়ের বাড়িতে ছিলেন।
লিখিত অভিযোগ ও ভুক্তভোগী নারীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, যুবদল নেতা রাজু আহমেদ প্রায় চার বছর ধরে তাঁকে উত্ত্যক্ত করছেন ও কুপ্রস্তাব দিচ্ছেন। সৌদি আরবে যাওয়ার আগেও তিনি রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। তখন স্থানীয়ভাবে সালিস হয় এবং রাজু আহমেদ ক্ষমা চান। পরে তিনি থানা থেকে অভিযোগ তুলে নেন। গতকাল সকালে ওই নারী বাড়িতে একা ছিলেন। এই সুযোগে রাজু আহমেদ তাঁর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন এবং ধর্ষণের চেষ্টা করেন। তিনি চিৎকার শুরু করলে রাজু আহমেদ ঘরের দরজা খুলে পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে বিরামপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক তসলিম উদ্দিন মণ্ডল বলেন, ‘যুবদল একটি সুশৃঙ্খল সংগঠন। এ সংগঠনে থেকে কারও অনৈতিক কাজ করার সুযোগ নেই। রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ হয়েছে বলে শুনেছি। অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হলে সংগঠনের শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হবে।’
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে বিরামপুর পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে এক নারী থানায় এজাহার দায়ের করেছেন। তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।