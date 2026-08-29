জেলা

বরগুনায় ফিতা কেটে বিএনপি নেতার সাঁকো উদ্বোধন

প্রতিনিধি
বরগুনা
ফিতা কেটে সাঁকোর উদ্বোধন করেন বিএনপি নেতা রাশেদ খান মামুন। আজ সকালে বরগুনার বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের হোগলপাতি এলাকায়ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বরগুনার বামনা উপজেলার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের একটি খালের ওপর স্থানীয় বাসিন্দাদের অর্থায়নে বাঁশ–কাঠ দিয়ে নির্মিত একটি সাঁকো ফিতা কেটে উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে সাঁকোটি উদ্বোধন করেন ডৌয়াতলা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক রাশেদ খান মামুন। সাঁকো উদ্বোধনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ায় নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ডৌয়াতলা ইউনিয়নের হোগলপাতি এলাকার খালের ওপর একটি লোহার সেতু ছিল। সেতুটি পরিত্যক্ত হয়ে খালে ধসে পড়ে আছে। এতে এলাকার লোকজন চলাচলে দুর্ভোগ পোহাচ্ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অর্থায়নে বিভিন্ন গাছের কাঠ ও বাঁশ দিয়ে প্রায় ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের সাঁকোটি নির্মাণ করা হয়েছে। সাঁকোটি উদ্বোধনের সময় বিএনপির নেতা–কর্মীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিএনপি নেতা রাশেদ খান মামুন কাঁচি হাতে নিয়ে লাল ফিতা কাটছেন। এ সময় তাঁর পেছনে দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভিডিওটি নিয়ে অনেকে ফেসবুকে মন্তব্য করছেন। একজন লিখেছেন, ‘সামান্য কাঠের সেতু এত ঢাক-ঢোল পিটাইয়া উদ্বোধন করার কিছুই নাই। মানুষ এতে হাসে।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘ধন্যবাদ বিএনপিকে এবং হোগলপাতি এলাকার বিএনপি নেতাদের। কারণ, হাক্কা (সাঁকো) উদ্বোধন দেখলাম, জীবনের প্রথম বিএনপির আমলে।’

সাঁকোটি উদ্বোধনের পর স্থানীয় লোকজন সাঁকোর ওপর দিয়ে চলাচল শুরু করেন। সাঁকোটি উদ্বোধনের বিষয়ে বিএনপির নেতা রাশেদ খান মামুন প্রথম আলোকে বলেন, ‘সাঁকোটি নির্মাণে আমিও পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের এমন উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। জাতীয় সংসদের সরকারদলীয় চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি ভাই বলেছেন, এখানে একটি ঢালাই সেতু করা হবে। তাই এই সাঁকোটি সাময়িক সময়ের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, ৬ আগস্ট বরিশালের উজিরপুর পৌরসভার মাহার এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অর্থায়নে নির্মিত একটি সাঁকোর উদ্বোধন করেন পৌর বিএনপির সভাপতি শহিদুল ইসলাম খান। এ নিয়ে ফেসবুকে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল।

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