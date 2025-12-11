পানছড়িতে তিন ভারতীয় নাগরিক গ্রেপ্তার

পানছড়িতে তিন ভারতীয় নাগরিক গ্রেপ্তার
খাগড়াছড়ির পানছড়ি থেকে তিন ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে খবর পেয়ে উপজেলার পূজগাং এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, তাঁরা সন্দেহজনকভাবে ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিলেন।
গ্রেপ্তার তিনজন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা। তাঁরা হলেন দইচন্দ্র রিয়াংয়ের ছেলে জেমস কুমার রিয়াং (৩৩), জ্যেষ্ঠ মোহন রিয়াংয়ের ছেলে তরসেন রিয়াং (৩০) ও লাল মান জুয়ালার ছেলে লাল থাকমা রিয়াং (৩২)।
পুলিশ জানায়, লাল থাকমা আগে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। ২০২০ সালে তিনি ত্রিপুরায় বিয়ে করে সেখানে স্থায়ী হন। পরে তিনিই সঙ্গে করে আরও দুজন ভারতীয় নাগরিক নিয়ে বাংলাদেশে আসেন। গত শনিবার ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের ধলাই জেলার রইশ্যাবাড়ি থানার চপলিং ছড়া দিয়ে খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা। এরপর তাঁরা রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার রাকিং লেক এলাকায় যান। সেখান থেকে আবার ভারত ফেরার পথে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
জানতে চাইলে পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, গ্রেপ্তার লালথাকমা রিয়াং রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার রাকিয়ং লেকের বাসিন্দা ছিলেন। ২০২০ সালে ভারতে বিয়ে করে সেখানের নাগরিকত্ব নেন। তাঁর মা ও বাবা বাংলাদেশে বসবাস করেন। বড় মেয়ের চিকিৎসার জন্য মা–বাবার কাছ থেকে টাকা নিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন। তাঁদের আজ আদালতে পাঠানো হবে।