কুষ্টিয়া-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
কুষ্টিয়া
কুষ্টিয়া -১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে দৌলতপুর থানার সামনেছবি: প্রথম আলো

কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের আহ্বায়ক শরীফ উদ্দিনের কর্মী ও সমর্থকেরা মানববন্ধন করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে দৌলতপুর থানা বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দৌলতপুর উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন থেকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

দৌলতপুর থানার সামনে থেকে সেন্টার মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অংশ নেন দৌলতপুর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলতাফ হোসেন, দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মন্টি সরকার ও দৌলতপুর কৃষকদলের আহ্বায়ক আরিফুল ইসলামসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেতারা অভিযোগ করেন, সারা দেশে ঘোষিত বিএনপির প্রাথমিক ২৩৭টি মনোনয়নের মধ্যে দৌলতপুরে শরীফ উদ্দিন ও সাবেক সংসদ সদস্য রেজা আহমেদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিকভাবে যিনি মনোনয়ন পেয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মন্টি সরকার বলেন, ঘোষিত প্রার্থী অতীতে ওয়ান ইলেভেন সরকারের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সময় টাকার বিনিময়ে ভোট কেনাবেচায় অংশ নেন। এ ছাড়া দৌলতপুরে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘঠিত লুটপাট, চাঁদাবাজি ও জমি দখলসহ নানা অপকর্মে তাঁর সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণেই দৌলতপুরবাসী মনোনয়ন পরিবর্তন চায়।

বিএনপির নেতারা বলেন, বর্তমান প্রার্থীকে নিয়ে জনগণের মধ্যে হতাশা ও অনাস্থা তৈরি হয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ আজকের এই শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন। এর আগেও কুষ্টিয়ার আরও তিনটি আসনে মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি হয়েছে। তবে শরীফ উদ্দিনের সমর্থকেরা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মানববন্ধন করছেন, কোনো ভাঙচুর বা রাস্তা অবরোধে যাননি।

