শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা, নিহত ৩

শ্রীনগরে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা, নিহত ৩
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে আজ বৃহস্পতিবার সকালে একটি প্রাইভেট কার উল্টে রাইসা আক্তার (২০), আরমান হোসেন (২৫) ও তানজিল (২৫) নামের তিনজন নিহত হয়েছেন। ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার রবিন হোসেন নামের একজন আহত হয়েছেন।ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক দ্বীপের রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় এক্সপ্রেসওয়েতে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।