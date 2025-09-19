জেলা

নওগাঁ সীমান্ত দিয়ে আরও ১৬ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

প্রতিনিধি
নওগাঁ
নওগাঁয় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকাছবি: গুগল স্যাটেলাইট মানচিত্র

নওগাঁর পত্নীতলা সীমান্ত দিয়ে ১৬ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ শুক্রবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। তাঁদের আটক করে থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

আজ শুক্রবার দুপুরে ১৪ বিজিবি নওগাঁর পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পত্নীতলা উপজেলার শীতলমাঠ সীমান্তচৌকি (বিওপি) সংলগ্ন সীমান্ত পিলারের কাছ দিয়ে গতকাল দিবাগত রাতের কোনো এক সময় ১৬ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায় বিএসএফ। পরে ভোর সাড়ে চারটার দিকে বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে পত্নীতলা উপজেলার ঘুরকী গ্রামের মাঠ থেকে তাঁদেরকে আটক করেন বিজিবি সদস্যরা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁদের পত্নীতলা থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আটক ১৬ জনের মধ্যে সাতজন পুরুষ, চারজন নারী ও পাঁচজন শিশু।

পত্নীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ এনায়েতুর রহমান বলেন, বিজিবির হস্তান্তর করা ওই ১৬ নারী-পুরুষকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশি বলে দাবি করেছেন। তাঁদের দাবি করা পরিচয় যাচাই-বাছাইয়ের কাছ চলছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এর আগে গত ৩১ জুলাই ও ৭ আগস্ট ২৮ বাংলাদেশিকে নওগাঁর ধামইরহাট সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠায় বিএসএফ।

