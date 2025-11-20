বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, মশালমিছিল

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, মশালমিছিল
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বিএনপি মনোনীত সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে মশালমিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম আনছার প্রামাণিকের অনুসারী নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় কুমারখালী শহরের হলবাজার এলাকায় বিক্ষোভ করে তাঁরা নুরুল ইসলামকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।
আজ সন্ধ্যা ছয়টার দিকে হলবাজার এলাকায় জড়ো হন নুরুল ইসলামের কর্মী-সমর্থকেরা। সেখান থেকে মশালমিছিল নিয়ে তাঁরা থানা মোড় হয়ে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালী বাসস্ট্যান্ড মোড়ে যান। একপর্যায়ে কয়েকটি টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করা হয়। এতে মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আধা ঘণ্টা পর মিছিলটি আবার হলবাজার এলাকায় এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।
এ সময় কুমারখালী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে মেহেদী রুমীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলেন না। অথচ সুখে–দুঃখে নুরুল ইসলাম আনছার প্রামাণিক দলকে সুসংগঠিত করে রেখেছেন। কিন্তু দল তাঁকে মূল্যায়ন না করে মেহেদীকে মনোনয়ন দেওয়ায় তৃণমূল বিএনপির চরমভাবে হতাশ হয়েছে।’
নন্দলালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘মেহেদীকে পরিবর্তন করে আনছারকে মনোনয়ন না দিলে আসনে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করা সম্ভব হবে না। এখানে রুমী সাহেব থাকলে জামায়াত জিতে যাবে। সে জন্য তাঁকে পরিবর্তন করে আনছারকে দেওয়ার দাবি করছি।’
৩ নভেম্বর জাতীয় সংসদের ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি। কুষ্টিয়া-৪ আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও তিনবারের সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এর পর থেকেই আনছার প্রামাণিকের সমর্থকেরা বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন, মশালমিছিলসহ নানা কর্মসূচি পালন করে আসছেন।