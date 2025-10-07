জেলা

সিরাজগঞ্জে ফুটপাতে জন্ম নিল নবজাতক, হাসপাতালে রেখে মা নিখোঁজ

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
নবজাতকপ্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া পৌর শহরের ফুটপাতে জন্ম হয়েছিল এক নবজাতকের। স্থানীয় লোকজন দ্রুত মা ও নবজাতককে হাসপাতালে ভর্তি করলেও কিছুক্ষণ পর সন্তান রেখে পালিয়ে যান মা।

উপজেলা প্রশাসন ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ মঙ্গলবার ভোরে পৌর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে প্রসবযন্ত্রণায় কাতর এক মায়ের কান্না শুনে স্থানীয় লোকজন সেখানে যান। তাঁরা গিয়ে দেখেন, ফুটপাতেই জন্ম হয়েছে ফুটফুটে এক কন্যাশিশুর। পরে মা ও শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিছুক্ষণ পর শিশুটিকে হাসপাতালে রেখে মা পালিয়ে যান।

উল্লাপাড়া উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিন বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। নবজাতকটি বর্তমানে সুস্থ আছে। ইতিমধ্যে নবজাতককে দত্তক নিতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন দায়িত্ববান ভালো মানুষের কাছে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সালেহ মোহাম্মদ হাসনাত বলেন, এ পর্যন্ত অন্তত ১০টি পরিবার শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এ বিষয়ে যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন