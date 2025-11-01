সিলেট-৩ আসনে এবার গণসমাবেশ-মিছিল করলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি মালিক
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা একের পর এক পাল্টাপাল্টি ‘মহড়া’ দিয়েই চলেছেন। এবার নেতা-কর্মীদের নিয়ে গণসমাবেশ ও মিছিল করেছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক।
আজ শনিবার বিকেলে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার চণ্ডীপুল পয়েন্টে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার পক্ষে জনমত গঠনে গণসমাবেশ ও মিছিল হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা এম এ মালিক।
এর আগে বিপুলসংখ্যক কর্মী-সমর্থকের সমাগম ঘটিয়ে একই স্থানে গত মঙ্গলবার জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী এবং গত শনিবার বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ সালামও ‘মহড়া’ দিয়ে আগামী নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থিতার বিষয়টি জানান দিয়েছেন। এ আসনে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবদুল আহাদ খান জামালও দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে তৎপর আছেন।
এম এ মালিক আজকের সমাবেশে তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ—এই তিন উপজেলার মানুষ দলমতনির্বিশেষে এখানে একত্র হয়েছেন। তাঁরা চান, আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে আমাকে ধানের শীষ প্রতীকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হোক। এ জন্য তাঁরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন।’
কর্মসূচিতে সিলেট জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মকসুদ আহমদ, জেলা বিএনপির ক্ষুদ্র ও ঋণবিষয়ক সম্পাদক আলাউদ্দিন রিপন, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহাবুদ্দিন, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেদ, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আবদুল লতিফ খান, বালাগঞ্জ সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জামাল আহমদ (খলকু) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোটের কোনো বাস্তব সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেন যুক্তরাজ্য বিএনপির এই সভাপতি। তিনি বলেন, ‘এক দিনে নির্বাচন হলে দেশের খরচ ও জনগণের ভোগান্তি কমবে, এটাই আমাদের অবস্থান।’ আগামী নভেম্বরের শেষ দিকে তারেক রহমান দেশে ফিরবেন বলেও এ সময় তিনি দাবি করেন।