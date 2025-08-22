ভোলায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ

ভোলায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ
ভোলার দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়ন বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে সময় টিভির ভোলা প্রতিনিধি নাসির উদ্দিন (লিটন) ও ক্যামেরাপারসন উৎপল দেবনাথের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার বেলা তিনটার দিকের এ ঘটনায় সন্ধ্যায় দৌলতখান থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে।
অভিযুক্ত মো. রাসেল কাজী ভবানীপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক। অভিযোগের বিষয়ে জানতে তাঁর মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি।
জিডিতে বলা হয়, শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে সময় টেলিভিশনের সহযোগী জ্যেষ্ঠ রিপোর্টার নাসির উদ্দিন ও ক্যামেরাম্যান উৎপল দেবনাথ দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় গরু বিতরণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ করতে যান। এ সময় স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি তাঁদের গালিগালাজ করতে থাকেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, বিবাদীরা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সাংবাদিক নাসির উদ্দিন ও ক্যামেরাপারসনকে মারধর করতে থাকেন। একপর্যায়ে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়। হামলাকারীরা নাসির উদ্দিনের হাতে থাকা ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে দেন। এতে প্রায় এক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
সাংবাদিক নাসির উদ্দিন প্রথম আলোকে মুঠোফোনে বলেন, তিনি জেলেদের মধ্যে গরু বিতরণের ওপর প্রতিবেদন করতে দৌলতখান উপজেলার ভবানীপুর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল কাজীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওই বাড়ির দুজন গরু পেয়েছেন। কিন্তু বাড়িতে প্রবেশ করতেই রাসেল কাজী তাঁদের ওপর হামলা করেন। ক্যামেরা ভাঙচুর করেন। ক্যামেরা, মুঠোফোন ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে ২০ মিনিট অবরুদ্ধ করে রাখেন।
নাসির উদ্দিন বলেন, বিনা অনুমতিতে ওই বাড়িতে প্রবেশের অভিযোগ তুলে রাসেল কাজী তাঁদের ওপর হামলা করেছেন। এ সময় হামলাকারীরা যা বলেছেন, তাই শুনতে ও মানতে বাধ্য হয়েছেন। পরে একজনের মধ্যস্থতায় তাঁরা ছাড়া পান।
এ প্রসঙ্গে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জিল্লুর রহমান বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।