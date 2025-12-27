গণভোট নিয়ে সরকার কার্যকর প্রচার চালাচ্ছে না: বদিউল আলম

গণভোট নিয়ে সরকার কার্যকর প্রচার চালাচ্ছে না: বদিউল আলম
সংস্কার ইস্যুতে প্রস্তাবিত গণভোট নিয়ে সরকার পর্যাপ্ত প্রচার চালাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, গণভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা, বাস্তবে সরকার সে ভূমিকা রাখছে না।
আজ শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত ‘সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন সুজন সম্পাদক। এর আয়োজন করে সুজনের নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা।
গণভোট বিষয়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে বদিউল আলম বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকার এ বিষয়ে কার্যকর কোনো প্রচারণা চালাচ্ছে না। সরকার যেন একটি জগদ্দল পাথরের মতো, যাকে সরানো অত্যন্ত কঠিন। তবে সুজনের পক্ষ থেকে শিগগিরই গণভোট নিয়ে প্রচার–প্রচারণা শুরু করা হবে, যাতে জনগণ জেনে–শুনে ও বুঝে ভোট দিতে পারে এবং সংস্কারের সুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।
সুজনের নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি ধীমান সাহার সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের আহ্বায়ক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি, নারায়ণগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ রুমন রেজা, জেলা নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আফজাল হোসেন, জেলা সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি ভবানী শংকর রায়, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার প্রমুখ।
বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সংবিধান জনগণের সম্মতি ছাড়া সংশোধন করা সমীচীন নয়। সংবিধানের কিছু মৌলিক কাঠামো আছে, যা সংসদও পরিবর্তন করতে পারে না। এ জন্য গণভোট কিংবা গণপরিষদের প্রয়োজন। নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘নির্বাচনে টাকার ছড়াছড়ি ও মনোনয়ন–বাণিজ্য হচ্ছে। কাদের মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে, এটা সবাই জানে। তবু আমাদের চুপ থাকলে চলবে না। আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হয়তো একদিন পরিস্থিতি পাল্টাবে। আমরা রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, এই রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না।’