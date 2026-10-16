চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়ার পথে ৮০ লাখ টাকার কাপড় উধাও, গ্রেপ্তার ২

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নারায়ণগঞ্জ নেওয়ার পথে ৮০ লাখ টাকার কাপড় উধাও, গ্রেপ্তার ২
চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেডে নেওয়ার পথে ট্রাক থেকে প্রায় ৮০ লাখ টাকা মূল্যের আমদানি করা কাপড় উধাও হয়ে গেছে। এ ঘটনায় করা মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর বড়পুল এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ গোলাম রহমান (৪৬) ও মোহাম্মদ আমানুল্লাহ (৬৩)। এসআরবি-৭ চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, আমদানি করা কাপড় উধাও হওয়ার ঘটনায় গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানায় করা মামলার তদন্তে গ্রেপ্তার দুজনের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের হালিশহর থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের টঙ্গীতে নেওয়ার কথা রয়েছে।
এসআরবি জানায়, ‘মাইশা এন্টারপ্রাইজ, শাহরিয়ার অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেড’ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্য পরিবহনের কাজ করে। ৮ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির বেতনভুক্ত চালক মো. ইয়াসিন একটি মালবাহী ট্রাকে ১৯৭ রোল আমদানি করা কাপড় নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে নারায়ণগঞ্জের আদমজী ইপিজেডের উদ্দেশে রওনা হন। কাপড়গুলো ইপিক গার্মেন্টস কোম্পানি লিমিটেডের জন্য পাঠানো হচ্ছিল। এসব কাপড়ের আনুমানিক মূল্য ৮০ লাখ টাকা।
এসআরবির ভাষ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত গন্তব্যে না গিয়ে ট্রাকটি ঢাকার দিকে চলে যাওয়ায় পরিবহনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। পরে চালক ইয়াসিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ট্রাকের বৈদ্যুতিক তারে সমস্যার কথা জানান। তাঁর মুঠোফোন নষ্ট হয়ে গেছে বলেও জানান তিনি। এরপর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
অনেক খোঁজাখুঁজির পর গত সোমবার গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানার মাছিমপুর এলাকার কামারপাড়া-স্টেশন রোডে ট্রাকটির সন্ধান পাওয়া যায়। তবে ট্রাকে কোনো মালামাল ছিল না।
এ ঘটনায় মাইশা এন্টারপ্রাইজ, শাহরিয়ার অ্যান্ড ব্রাদার্স লিমিটেডের নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাদ্দাম হোসেন বাদী হয়ে গত মঙ্গলবার টঙ্গী পশ্চিম থানায় মামলা করেন। মামলায় চালক ইয়াসিনসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।