কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যুতে বাসমালিক গ্রেপ্তার

কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যুতে বাসমালিক গ্রেপ্তার
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বানিয়াপাড়া এলাকায় বাস দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় বাসের মালিক ইউসুফ মাঝিকে (৫১) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার পুলিশ জানায়, গতকাল শনিবার রাত ১১টার দিকে ঢাকার সায়েদাবাদ থেকে ইউসুফ মাঝিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী সিডিএম পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস দাউদকান্দি উপজেলার বানিয়াপাড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। বাসে আগুন লেগে যায় এবং পাশের মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত রিকশা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে মোটরসাইকেল আরোহী বাবা-ছেলে, বাসের যাত্রী এক শিশু ও এক নারী নিহত হন। আরও ২৬ জন যাত্রী আহত হন।
দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, ইউসুফ মাঝিকে আজ কুমিল্লা আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। মামলার তদন্ত এখনো চলমান, অন্য আসামিদের গ্রেপ্তার অভিযান চলছে।