বাজার করতে গিয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধের

বাজার করতে গিয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধের
ফেনীতে বাজারে গিয়ে সড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জেলা সদর উপজেলার ফাজিলপুর এলাকার ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বৃদ্ধের নাম মো. নুরুজ্জামান (৭০)। তিনি ফেনী সদর উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামের ওবাইদুল হকের ছেলে। পেশায় তিনি কৃষক। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যাত্রীও আহত হয়েছেন। তাঁদের একজন মোটরসাইকেলচালক মোহাম্মদ মেহেদী (২২)। তিনিও ফাজিলপুরের বাসিন্দা। তবে আহত অপর যুবকের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, মহাসড়কের ঢাকামুখী লেন দিয়ে সড়ক পার হচ্ছিলেন মো. নুরুজ্জামান। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাঁকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কের পাশে ছিটকে পড়েন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুজনও গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তিনজনকেই উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেন। সেখানে চিকিৎসক নুরুজ্জামানকে মৃত ঘোষণা করেন।
জানতে চাইলে নিহত বৃদ্ধের নাতি ইমাম সিদ্দিকী বলেন, ‘নানা বাড়ি থেকে বাজার করতে গিয়েছিলেন। তাঁর ছয় সন্তান রয়েছে। তিনি কৃষিকাজ করতেন। তাঁর মৃত্যুতে সবাই ভেঙে পড়েছেন।’
ফাজিলপুর হাইওয়ে থানার পরিদর্শক (ওসি) মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য নিহত ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।