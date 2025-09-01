জাতীয় নির্বাচনে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকেও কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জাতীয় নির্বাচনে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকেও কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকেও কাজে লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ সোমবার দুপুরে সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে পুলিশ, র্যাব, বিজিবি, আনসার, কারা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নির্বাচনের ক্ষেত্রে আনসারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০ জন আনসার থাকেন। এবার ১২ জন থাকবেন। প্রিসাইডিং কর্মকর্তার নিরাপত্তার জন্য একজন আনসার থাকবেন। প্রতি কেন্দ্রে পুলিশ থাকবেন দুই বা তিনজন করে। সেনাবাহিনীর মোবাইল টিম থাকবে, বিজিবি, র্যাব, এপিবিএন সবাই থাকবে। শুধু সেনাবাহিনী নয়, এবার নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকেও কাজে লাগানো হবে।
গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৮১ জন পুলিশ সদস্য কর্মস্থল থেকে পালিয়ে আছেন বলে প্রথম আলোতে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বিষয়টি নজরে আনা হলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘যারা অনুপস্থিত, তাদের ব্যাপারে আইনতভাবে যে ব্যবস্থা নেওয়ার, সেটি নেওয়া হচ্ছে। আমরা পুলিশ নিয়োগ দিচ্ছি। এর আগে চার হাজারের মতো ট্রেনিং করে যোগ দিয়েছেন। এখন একটি ব্যাচ ট্রেনিং করছে এবং আরেকটা ব্যাচ খুব তাড়াতাড়ি প্রশিক্ষণে যাবেন। তা ছাড়া ইলেকশনের আগে শুধু পুলিশ নয়, অন্যান্য বাহিনীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ৭ তারিখ রাজারবাগ কনভেনশন সেন্টারে এর উদ্বোধন হবে।’
গণ অধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হকের ওপর হামলার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘নুরুল হকের ওপর আক্রমণ দুর্ভাগ্যজনক। তিনি জাতীয় পর্যায়ের নেতা। ওনার ওপর আক্রমণটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক আল্লাহর আছে সেটি দোয়া করি।’
বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘সব জায়গায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দরকার পড়ে না। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতেছেন, তাঁরা খুবই যোগ্য এবং ছাত্ররাও তাঁদের মেনে চলেন। আমরা মনে হয় ছোটখাটো যে সমস্যা আছে, আমাদের শিক্ষক ও ছাত্ররা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে পারবেন। আমাদের পরিবারেও ছোটখাটো সমস্যা হয়, সেটি আমাদের মুরব্বিরা বসে সমাধান করেন।’
সম্প্রতি সিলেটের সীমান্ত এলাকায় অস্ত্র উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর খোয়া যাওয়া অস্ত্র প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ‘সীমান্তে অস্ত্রের ঝনঝনানি নেই। উদ্ধার হয়ে গেছে। ঝনঝনানি যাতে করতে না পারে, সে জন্য আগেই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।’ এ সময় তিনি অস্ত্রের সন্ধান থাকলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর আহ্বান জানান। তথ্যদাতাকে পুরস্কৃত করা হবে বলেও মন্তব্য করেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো পক্ষের ইন্ধন আছে কি না, সেটি তদন্ত করলে বোঝা যাবে। আরেকটি বিষয় হলো সবাই আমরা। আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে। আমাদের সবার ধৈর্য ও সহ্যশক্তি কমে গেছে। আমরা ধৈর্য ধরলে অনেক সমস্যা সমাধান হবে বলে আশা করি।’
সাদাপাথর লুট–সংক্রান্ত দুদকের প্রতিবেদন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘তদন্তের বিষয়টি খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। তাঁরা প্রতিবেদন দিলে পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পারব। সাদাপাথর লুটের ক্ষেত্রে যাঁরাই দোষী প্রমাণিত হবেন, তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে।’