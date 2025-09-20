ফেনীতে মুদি দোকানের জিনিস চুরি, ভারতীয় নাগরিক গ্রেপ্তার
ফেনীতে মুদিদোকান থেকে জিনিস চুরি করার সময় এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনতা। পুলিশ অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। আজ শনিবার দুপুরে শহরের আলিমউদ্দিন সড়কসংলগ্ন পরিসংখ্যান অফিসের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ভারতীয় নাগরিকের নাম জাওয়ার কুমার যাদব (৩৭)। তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের খাগরিয়া জেলার আলাউলি থানার ঋষি মনি মন্দির অঞ্চলের বাসিন্দা।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শহরের আলিমউদ্দিন সড়কসংলগ্ন পরিসংখ্যান অফিসের সামনে একটি মুদিদোকান থেকে মালিকের অনুপস্থিতিতে পণ্য নেওয়ার সময় স্থানীয় লোকজন ওই যুবককে আটক করেন। এ সময় ওই যুবক হিন্দিতে কথা বলায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। একপর্যায়ে তাঁরা পুলিশকে জানালে পুলিশ ওই যুবককে থানায় নিয়ে যায়।
পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবক নিজেকে ভারতীয় নাগরিক দাবি করেন। এরপর নিজের পরিচয় দেন। জাওয়ার কুমার যাদব নামের ভারতীয় ওই নাগরিক ভিসা ও পাসপোর্ট ছাড়াই ফেনী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে অবস্থান করছিলেন। এ কারণে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামছুজ্জামান বলেন, ভারতীয় ওই যুবকের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের মামলা হয়েছে। ওই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।