চট্টগ্রামে দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু: নারায়ণগঞ্জ থেকে কাভার্ড ভ্যানের চালক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে দুর্ঘটনায় ৫ জনের মৃত্যু: নারায়ণগঞ্জ থেকে কাভার্ড ভ্যানের চালক গ্রেপ্তার
চট্টগ্রামের সিটি গেট এলাকায় কাভার্ড ভ্যান-পিকআপের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হওয়ার ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানচালক সিয়াম খানকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। আজ মঙ্গলবার সকালে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পঞ্চবটি বিসিক শিল্প এলাকা থেকে র্যাব-১১ ও র্যাব-৭–এর যৌথ অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিয়াম বরিশালের সদর উপজেলার আস্তাকাঠি এলাকার বাসিন্দা। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন র্যাব-১১ ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন।
র্যাব জানায়, সিয়াম নারায়ণগঞ্জে আত্মগোপনে ছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি দুর্ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তাঁকে চট্টগ্রামের আকবর শাহ্ থানায় হস্তান্তর করা হবে।
গত ১৮ আগস্ট ভোরে চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড থেকে মাছ আনার জন্য চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাটে যাচ্ছিল একটি পিকআপ ভ্যান। পথে সিটি গেট এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের পেছনে ধাক্কা দেয় সেটি। সংঘর্ষে পিকআপ ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে কাভার্ড ভ্যানের ভেতরে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও দুজনের মৃত্যু হয়।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন অজিত দাস (৩৫), আকাশ দাস (২৬), রনি দাস (২৫), জুয়েল দাস (১৮) ও পিকআপচালক মো. সোহাগ (৩২)। তাঁরা সবাই সীতাকুণ্ড উপজেলার বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় আহত চারজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।