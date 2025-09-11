ব্যালট পেপার নিয়েই শঙ্কা ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর, শিবিরের বিরুদ্ধে নীলনকশার অভিযোগ

জাকসু নির্বাচন
ব্যালট পেপার নিয়েই শঙ্কা ছাত্রদল প্যানেলের ভিপি প্রার্থীর, শিবিরের বিরুদ্ধে নীলনকশার অভিযোগ
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল–সমর্থিত সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী শেখ সাদী হাসান। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, ছাত্রশিবির কারচুপির মাধ্যমে জয়ী হওয়ার জন্য নীলনকশা করেছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মওলানা ভাসানী হলে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন।
৩৩ বছর পর জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হচ্ছে। আজ সকাল নয়টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে; চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
লিখিত বক্তব্যে শেখ সাদী হাসান বলেন, ‘আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাকসু প্যানেল ঘোষণার পর থেকে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা নিয়ে প্রচারণা চালিয়ে আসছি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা যখন জাকসুতে পূর্ণ প্যানেল বিজয়ের আশা করছি, ঠিক সে সময় ভোট গ্রহণের আগের রাতে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখতে পাই যে জামায়াতে ইসলামীর কোনো এক অখ্যাত কোম্পানি থেকে যথাযথ ক্রয়প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নির্বাচন কমিশন জাকসু নির্বাচনের ব্যালট পেপার ও ভোট গণনার ওএমআর মেশিন সরবরাহ করেছে।’
নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেলকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে এমন করা হয়েছে অভিযোগ এনে শেখ সাদী হাসান বলেন, ‘আমরা এ নিয়ে ভোট গণনায় কারচুপির শঙ্কা করেছি। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষণিকভাবে ওএমআর মেশিনে ভোট গণনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। কিন্তু একই কোম্পানির সরবরাহ ব্যালট পেপার দিয়েই আজকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।’
শেখ সাদী হাসান আরও বলেন, ‘ছাত্র শিবির তাদের নিজস্ব কোম্পানি থেকে আলাদা করে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করে কারচুপির মাধ্যমে জয়ী হওয়ার জন্য নীল নকশা করে রেখেছে। আমরা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানালে এবং নতুন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের দাবি জানালে নির্বাচন কমিশন আমাদের দাবি না মেনে জামায়াতে ইসলামীর কোম্পানির ব্যালট দিয়েই ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই রকম পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করছি। তারপরও আমরা আশা রাখছি, নির্বাচন কমিশন তাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং ছাত্রশিবিরের নীলনকশা বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অপতৎপরতা চালাবে না।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের আশপাশে জামায়াত–শিবিরের অনেক নেতা-কর্মী জড়ো হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন শেখ সাদী হাসান। তিনি বলেন, ‘আমরা শুনতে পাচ্ছি, জামায়াত-শিবিরের অনেক নেতা-কর্মী ক্যাম্পাসের আশপাশে জড়ো হয়েছেন। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত। এ অবস্থা থাকলে অনাবাসিক শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে অনুৎসাহিত হবেন।’