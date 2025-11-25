জেলা

সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ও বিপক্ষে পাল্টাপাল্টি মিছিল

প্রতিনিধি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী আনিসুল হকের প্রার্থিতা পরিবর্তনের দাবিতে ধর্মপাশা উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন মনোনয়নপ্রত্যাশী কামরুজ্জামান কামরুলের অনুসারীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনেছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জ-১ (ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর ও মধ্যনগর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রর্থীর সমর্থনে এবং একই আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দুই পক্ষের অনুসারীরা। আজ মঙ্গলবার বিকেলে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার সদর বাজারে এসব কর্মসূচি পালিত হয়।

সুনামগঞ্জ-১ আসনে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আনিসুল হককে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এই আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান কামরুল।

দুই পক্ষের নেতা–কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ-১ আসনে আনিসুল হকের প্রার্থিতা পরিবর্তনের দাবিতে উপজেলা সদরের ধর্মপাশা সরকারি ডিগ্রি কলেজের মোড় থেকে কামরুজ্জামানের পক্ষে বেলা তিনটার দিকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। পরে সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিলটি উপজেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ নেহাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নূরুল ইসলাম, সদস্য মজিবুর রহমান মজুমদার প্রমুখ। অপর দিকে উপজেলা সদরের উকিলপাড়া মোড় থেকে আনিসুল হকের সমর্থনে বিকেল চারটার দিকে আরেকটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি উপজেলা সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মামুনুর রশীদ, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাদিছ মিয়া, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

আনিসুল হকের সমর্থনে ধর্মপাশা উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণে
ছবি: সংগৃহীত

উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ নেহাল উদ্দিন বলেন, ‘সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির রাজনীতিতে কামরুজ্জামান একজন ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতা। বিএনপির দুর্দিনে সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তাই তাঁর পক্ষে মনোনয়ন চেয়ে আমরা বিক্ষোভ মিছিল করেছি। বিএনপি যাঁকে ধানের শীষ প্রতীকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবে, আমরা তাঁর পক্ষেই কাজ করব।’

সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মামুনুর রশীদ বলেন, ‘সুনামগঞ্জ-১ আসনে বিএনপি থেকে আনিসুল হককে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ায় আমরা তাঁকে সমর্থন জানিয়ে ধানের শীষ প্রতীকের মিছিল করেছি। ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে মিথ্যা মামলা ও নানাভাবে হয়রানির শিকার বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে তিনি তাঁদের পাশে ছিলেন। আমরা কোনো ব্যক্তির নয়, ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে কাজ করব।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন