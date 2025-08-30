কুমিল্লায় ‘আলাদা ব্যালট ছাপানো’ নিয়ে যুবদল নেতার ভিডিও ভাইরাল

কুমিল্লায় ‘আলাদা ব্যালট ছাপানো’ নিয়ে যুবদল নেতার ভিডিও ভাইরাল
‘প্রয়োজনে আলাদা ব্যালট ছাপাব, যে ব্যালটে ধানের শীষ থাকবে’—কুমিল্লার চান্দিনার এক যুবদল নেতার এমন একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে স্থানীয় রাজনীতিতে নানা আলোচনা চলছে। তবে তিনি দাবি করেন, অন্য দলের রাজনৈতিক নেতার কথার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এমনটা বলেছেন।
বক্তব্যটি চান্দিনা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল খায়েরের। তিনি সম্প্রতি চান্দিনা উপজেলার একটি ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সমাবেশে এমন কথা বলেন। ওই সমাবেশে তিনি দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেও গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে ১০ সেকেন্ডের ভিডিও।
দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৬ আগস্ট চান্দিনা উপজেলার কংগাই উচ্চবিদ্যালয় মাঠে গল্লাই ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সমাবেশ ছিল। সেখানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আবুল খায়ের। সেখানে দেওয়া তাঁর বক্তব্যের ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও গতকাল ভাইরাল হয়।
ভিডিওতে যুবদল নেতা আবুল খায়েরকে বলতে শোনা যায়, ‘ব্যালট পেপার ছাপা যখন হবে, তখন দেখব। প্রয়োজনে আলাদা ব্যালট ছাপাবো, যে ব্যালটে ধানের শীষ থাকবে। ধানের শীষ থাকবে চান্দিনায়।’
আলাদা ব্যালট পেপার ছাপানোর মতো বক্তব্য দেওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে আবুল খায়ের গতকাল রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার বক্তব্যের এক দিন আগে এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, তিনি ছাতা মার্কা নিয়ে নির্বাচন করবেন। চান্দিনার ব্যালট পেপারে ধানের শীষ থাকবে না। যেহেতু এখনো জোট ভাগাভাগি হয়নি বা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়নি; তারপরও রেদোয়ান আহমেদ এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ কথা বলেছি।’
আবুল খায়েরের ভাষ্য, তিনি সারা দেশের ব্যালট পেপার নিয়ে বলেননি, শুধু চান্দিনার কথা বলেছেন। কিন্তু একটি মহল তাঁর ওই কথার আগে এবং পরের ভিডিও কেটে শুধু ১০ সেকেন্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যাঁরা পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য দেখেছেন তাঁরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য। তার পরও কেউ যদি এ ধরনের কথায় কষ্ট পেয়ে থাকেন, সে জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।
এ বিষয়ে কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম বলেন, ‘ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া খণ্ডিত বক্তব্যটি আমি শুনেছি। আবুল খায়ের জানিয়েছেন, এলডিপি মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদের বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে এমন বক্তব্য দিয়েছেন। এরই মধ্যে শুক্রবার রাতে তিনি ফেসবুক লাইভে এসে বক্তব্যটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।’