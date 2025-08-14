জেলা

মেহেরপুরে বিজিবির কাছে ৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

প্রতিনিধি
মেহেরপুর
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তফাইল ছবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৯ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের সবাই ফরিদপুরের বাসিন্দা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন পুরুষ, একজন নারী ও ছয় শিশু। প্রাপ্তবয়স্কের কেউ কেউ কাজের সন্ধানে ২০-২৫ বছর আগে ভারতে গিয়েছিলেন।

পতাকা বৈঠকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) পক্ষে নেতৃত্ব দেন মুজিবনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আবুল বাশার এবং বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন হৃদয়পুর কোম্পানি কমান্ডার সজল কুমার।

বিজিবির হাতে আটকের পর আবু সাইদ (৪৫) নামের একজন বলেন, ‘১১ বছর হলো হলো পরিবার নিয়ে ভারতে বসবাস করছিলাম। আমার সেখানে একটি ছেলে হয়। জন্মসূত্রে ছেলেটি ভারতীয় নাগরিক। এরপরও পুলিশ আমাদের ধরে বিএসএফের কাছে দিয়েছে। পরে তাঁরা বিজিবির কাছে ফেরত পাঠায়।’

আটক ব্যক্তিদের মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি। বিষয়টি নিশ্চিত করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদি রাসেল বলেন, তাঁদের পরিচয় শনাক্তের প্রক্রিয়া চলছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাঁরা বাংলাদেশ থেকে দীর্ঘদিন আগে ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন