হাঁস চুরির অভিযোগ

মাথার চুল কেটে, গলায় সাউন্ডবক্স ঝুলিয়ে নাচতে বাধ্য করা হলো দুই তরুণকে

প্রতিনিধি
সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

দুই তরুণকে ঘিরে আছে নানা বয়সী মানুষ। তরুণদের একজনের মাথার একটি অংশ ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে, অন্যজনেরও কাটা হয়েছে চুল। একজনের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি হাঁস, অন্যজনের গলায় ঝোলানো সাউন্ডবক্স। সেই সাউন্ডবক্সে বেজে ওঠা গানের তালে তালে নাচতে বাধ্য করা হচ্ছে দুজনকে।

এভাবেই দুই তরুণকে হেনস্তার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত শনিবার চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার হারামিয়া ইউনিয়নে ঘটনাটি ঘটেছে। হাঁস চুরির অভিযোগ ওই দুই তরুণকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়। পরে চুরির মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুই তরুণকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই তরুণেরা এক গৃহস্থের দুটি হাঁস চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁদের এলাকাবাসী আটক করে। এরপর দুজনকে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে মাথার চুল কেটে দিয়ে তাঁদের নাচতে বাধ্য করা হয়।

এলাকার বাসিন্দা ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফসিউল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আটক করা দুই তরুণ বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় হাঁস চুরি করে আসছিল। আমি জানতে পেরে তাঁদের পুলিশে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।’ দুজনকে মারধরের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি যাওয়ার আগেই সেসব ঘটনা ঘটেছে।’

জানতে চাইলে সন্দ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউল হক বলেন, ‘ওই দুই তরুণকে একাধিক চুরির মামলায় আমরা আগে থেকেই খুঁজছিলাম। শনিবার জনতার হাতে তাঁদের আটক হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফোর্স পাঠাই। এরপর তাঁদের গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের নির্যাতনের বিষয়টি আমাদের জানানো হয়নি। ভাইরাল ভিডিওটি আমাদের নজরে আসেনি।’

