বড়াল নদে ডুবে যাচ্ছিল বন্ধু, উদ্ধার করতে গিয়ে দুজনেরই মৃত্যু

বড়াল নদে ডুবে যাচ্ছিল বন্ধু, উদ্ধার করতে গিয়ে দুজনেরই মৃত্যু
রাজশাহীর চারঘাটে বড়াল নদের পানিতে ডুবে দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। বেলা দেড়টার দিকে বন্ধুরা নদে গোসল করতে নেমেছিল। সাঁতার না জানা এক বন্ধু ডুবে যাচ্ছিল। তাকে তুলতে গিয়েছিল সাঁতার জানা আরেক বন্ধু। শেষ পর্যন্ত দুজনেরই মৃত্যু হয়। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।
পানিতে ডুবে মারা যাওয়া দুই বন্ধুর মধ্যে রিহান ইসলাম (১৭) ও মাহিদ হোসেন (১৭) উপজেলার থানাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রিহান ও মাহিদ দিনের বেশির ভাগ সময়ই একসঙ্গে থাকত। আজ তারা কয়েকজন বন্ধু নদের পাড়ে ফুটবল খেলে বড়াল নদে গোসল করতে নেমেছিল। বড়াল নদে এখন পানি কম থাকলেও কিছু জায়গায় পানির গভীরতা বেশি।
দুজনের মধ্যে মাহিদ সাঁতার জানলেও রিহান জানত না। বড়ালের একপাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়ার সময় রিহান ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে মাহিদ উদ্ধার করতে যায়। তখন সে–ও ডুবে যায়। সঙ্গে থাকা অন্য বন্ধুরা আসার আগেই তারা তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। আড়াই ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচেষ্টায় দুজনকে উদ্ধার করে চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানান, বড়াল নদের পাড়জুড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের আহাজারি ও দোয়া করতে দেখা গেছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল দেরিতে আসায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর মৃত্যুর খবর শুনে এলাকাজুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।
চারঘাট ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে নির্দিষ্ট সময় ঘটনাস্থলে গিয়েছি। কিন্তু জেলা স্টেশন থেকে ডুবুরি দল আসতে কিছুটা সময় লাগায় উদ্ধারকাজ শুরু করতে কিছুটা দেরি হয়েছে।’