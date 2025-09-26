পিআর পদ্ধতি চালুসহ ৫ দাবিতে জেলা-উপজেলায় জামায়াতের বিক্ষোভ

পিআর পদ্ধতি চালুসহ ৫ দাবিতে জেলা-উপজেলায় জামায়াতের বিক্ষোভ
জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন, সংসদের উভয় কক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক) পদ্ধতি চালুসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় বিক্ষোভ করেছে জামায়াতে ইসলামী। প্রায় অভিন্ন দাবিতে সারা দেশে বিক্ষোভ করার কথা জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে খেলাফত মজলিস। এ ছাড়া জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ২০ জেলায় একই কর্মসূচি করার কথা জানানো হয়েছে।
জামায়াতের দাবিগুলো হলো—জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন; আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করা; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ফ্যাসিবাদী সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার নিশ্চিত করা এবং স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।
পাঁচ দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। আজ সকাল ৯টার দিকে শহরের চৌড়হাস মোড় থেকে মিছিল শুরু করে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌরসভার প্রধান ফটকের সামনে তাঁরা সমাবেশ করেন। সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম। এতে দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন।
এদিকে জেলার ভেড়ামারা, মিরপুর ও দৌলতপুর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে পৃথক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই দাবিতে বিকেলে কুষ্টিয়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
নীলফামারীর সৈয়দপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। সকাল ১০টায় সৈয়দপুর স্মৃতি অম্লান চত্বর থেকে মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে সমাবেশে মিলিত হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ও উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ মাওলানা আবদুল মুনতাকিমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে কুমিল্লার ১৭টি স্থানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াত। কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সকালে ও বিকেলে ১৭টি উপজেলায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। আজ বিকেল পাঁচটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ার বাজার এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। একই দাবিতে বিকেল চারটার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম বাজারে সমাবেশ করেন উপজেলা জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া লাকসাম, বরুড়া, বুড়িচং, দেবীদ্বার, দাউদকান্দিতে দলটির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।
ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। আজ সকালে উপজেলার বাগমারা স্কুলের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে নবাবগঞ্জ গোলচত্বর পর্যন্ত গিয়ে সমাবেশ করা হয়। উপজেলা জামায়াতের আমির মো. ইব্রাহিম খলিলের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী নজরুল ইসলাম। কর্মসূচিতে নেতা-কর্মীদের অনেকে ব্যানার-ফেস্টুনসহ দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে অংশ নেন।
এদিকে যশোরের কেশবপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা জামায়াত। শুক্রবার বিকেলে কেশবপুর পাবলিক ময়দানে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলার নায়েবে আমির অধ্যাপক হাবিবুর রহমান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
নেত্রকোনায় পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। আজ দুপুরে শহরের মোক্তারপাড়া এলাকায় পুরাতন কালেক্টরেট মাঠে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতের নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসনে মনোনীত প্রার্থী মাওলানা এনামুল হক। জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা ছাদেক আহমাদের সভাপতিত্বে এতে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়কগুলো ঘুরে জেলা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
ফেনীতে জামায়াতের সমাবেশ আয়োজন করা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভূঁইয়া। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
এদিকে বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর পার্কে আয়োজিত সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমির আবু জার গিফারী সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ঢাকা দক্ষিণের আমির ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর আসনের জামায়াতের প্রার্থী নুরুল ইসলাম (বুলবুল)। সমাবেশ শেষে পৌর পার্ক থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের শান্তির মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
নওগাঁয় বিকেলে শহরের নওজোয়ান মাঠ-সংলগ্ন মডেল মসজিদের সামনে থেকে মিছিল বের করেন জামায়াত নেতা–কর্মীরা। শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নওজোয়ান মাঠে এসে যা শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জেলা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন।
গোপালগঞ্জে বেলা ২টায় শহরের গেটপাড়া এলাকা থেকে মিছিল বের করেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি পৌর পার্কে গিয়ে শেষ হয়। পরে এক সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমির মো. রেজাউল করিম, সেক্রেটারি মাওলানা আল মাসুদ খান, গোপালগঞ্জ-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আজমল হোসেন সরদার প্রমুখ।
রাজবাড়ীতে বেলা ১১টায় শহরের আজাদী ময়দান থেকে সদর উপজেলা ও পৌর জামায়াতের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শিল্পকলা মোড় ঘুরে ১ নম্বর রেলগেট এসে শেষ হয়। পরে শহীদ স্মৃতি চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন দলটির নেতারা।
এদিকে নারায়ণগঞ্জে জুমার নামাজের পর শহরের মিশনপাড়া এলাকা থেকে মিছিল শুরু হয়ে বি বি রোড প্রদক্ষিণ করে চাষাঢ়ায় গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে মহানগর জামায়াতের আমির আবদুল জব্বার, সেক্রেটারি মনোয়ার হোসাইন, জেলার আমির মমিনুল হক সরকার, সেক্রেটারি হাফিজুর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নড়াইলে বিকেলে শহরের রূপগঞ্জ বাজারে আয়োজিত কর্মসূচিতে সদর উপজেলা জামায়াতের আমির আবদুল্লাহ আল আমিন সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের টিম সদস্য মির্জা আশেক এলাহী। একই দাবিতে বিকেলে সদর ও লোহাগড়া উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
দিনাজপুর শহরসহ কয়েকটি উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াত। আজ বিকেলে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট মাঠ থেকে মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবার ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। পরে এক সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান, দিনাজপুর-২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাইনুল ইসলাম, শহরের আমির সিরাজুস সালেহীন প্রমুখ। একই দাবিতে জেলার বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ফরিদপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলটি বিকেলে শহরের ভাঙ্গা রাস্তার মোড় থেকে বের হয়, যা জনতা ব্যাংকের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমির বদরউদ্দিন, নায়েবে আমির ইমতিয়াজ আহমেদ, জেলা সেক্রেটারি আবদুল ওয়াহাব প্রমুখ। একই দাবিতে বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল করেছে খেলাফত মজলিস।
সাতক্ষীরায় সদর উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে বিকেল পাঁচটার দিকে শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে সমাবেশের পর একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
মাদারীপুর শহরের লেকপাড় স্বাধীনতা চত্বরে সকালে আয়োজিত কর্মসূচিতে জেলার পাঁচটি উপজেলার জামায়াতের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।
গাইবান্ধা পৌর শহীদ মিনারে বেলা তিনটায় সমাবেশের আয়োজন করে জামায়াত। এতে জেলা জামায়াতের আমির আবদুল করিম সরকার, সেক্রেটারি মাওলানা জহুরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে শহীদ মিনার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।
জয়পুরহাটের পাঁচটি উপজেলা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জামায়াত। আজ সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করা হয়। এ ছাড়া বেলা সাড়ে তিনটায় জেলা শহরের শহীদ আবুল কাশেম ময়দান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের আগে শহর শাখার উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলা একাডেমি মুক্তমঞ্চে বিকেলে সমাবেশ করে জেলা জামায়াত। এতে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন। এ ছাড়া জেলার জীবননগর, দর্শনা ও আলমডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে দলটি। একই দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন ও খেলাফত মজলিস। ইসলামী আন্দোলন শহরের বড় বাজার শহীদ হাসান চত্বরে সমাবেশ করে। অন্যদিকে টাউন ফুটবল মাঠে সমাবেশ করে খেলাফত মজলিস।
এদিকে বিকেলে চাঁদপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে জেলা জামায়াত। সদর উপজেলা জামায়াতের আমির আফসার উদ্দিন মিয়াজীর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের আমির হাবিবুর রহমান মিয়াজী। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। একই দাবিতে চাঁদপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে খেলাফত মজলিস। আজ জুমার নামাজের পর দলটির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। একই সময় শহরের বায়তুল আমীন চত্বরে ইসলামী আন্দোলন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।
গাজীপুরের শ্রীপুরে বিকেল চারটায় শ্রীপুর রেলওয়ে মসজিদ চত্বরে আয়োজিত কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির নুরুল আমিন। পরে শ্রীপুর থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শ্রীপুর চৌরাস্তা গিয়ে শেষ হয়।
বগুড়ার শেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াত। আজ বিকেল চারটায় শেরপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়ে এক কিলোমিটার এলাকা প্রদক্ষিণ করে আগের স্থানে ফিরে সমাবেশ করে।
রাজশাহীর বাগমারায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াত। আজ বিকেলে উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে সদরের ভবানীগঞ্জ গোডাউন মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
লালমনিরহাটের পাটগ্রামে বিকেল পাঁচটায় পাটগ্রাম টিএন স্কুল মাঠে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন পাটগ্রাম-হাতীবান্ধা আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম। এতে জেলার সাবেক আমির আতাউর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন।
খুলনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন। বিকেলে নগরের আটটি থানায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। সোনাডাঙ্গা থানার আয়োজিত মিছিল-পূর্ব সমাবেশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মহানগর সভাপতি আমানুল্লাহ প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে গল্লামারী মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
পটুয়াখালীর বাউফলে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা। আজ সকালে বাউফল সরকারি কলেজ মাঠ থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে পৌরসভার বিভিন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে সমাবেশ করেন। ইসলামী আন্দোলনের উপজেলা শাখার আহ্বায়ক মাওলানা মো. আবুল হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন।
[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা]