ছাত্রদলে যোগ দিলেন ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি
খাগড়াছড়ি আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে ছাত্রদলে যোগদান করেন জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সেক্রেটারি মো. রুবেল। গতকাল সন্ধ্যায় তোলাছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

ইসলামী ছাত্রশিবিরের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাবেক সেক্রেটারি মো. রুবেল ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন। রুবেলের সঙ্গে ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন তাঁর অর্ধশতাধিক অনুসারী। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় খাগড়াছড়ি শহরের কলাবাগান এলাকায় কেন্দ্রীয় বিএনপির সহকর্মসংস্থান সম্পাদক ও খাগড়াছড়ি আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তাঁরা ছাত্রদলে যোগ দেন। এ সময় জেলা ছাত্রদলের নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রদলে নবাগত নেতাদের স্বাগত জানান ওয়াদুদ ভূঁইয়া। এ সময় তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবেন নবাগত নেতারা।’

খাগড়াছড়ি জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আরিফ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সোহেল দেওয়ান, সাংগঠনিক সম্পাদক বাপ্পী দাশসহ নেতা-কর্মীরা নবাগত নেতাদের বরণ করে নেন। জানতে চাইলে মো. রুবেল বলেন, ‘ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামীর কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়ায় তিনি সংগঠন থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। ছাত্রদলে যোগদানের কারণে তাঁকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।’

রুবেল জানান, ২০১২ সালে খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরে যোগ দেন। পরে তিনি খাগড়াছড়ির একাধিক উপজেলা শাখায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে জেলা শাখার অফিস সম্পাদক, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক হয়ে সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি পদে ছিলেন। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম নগরের একটি কলেজে স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত।

জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক বাপ্পী দাশ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিএনপির রাজনীতিকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় ছাত্রদলে যোগ দিয়েছেন মো. রুবেল। তাঁকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি। সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাড়া যেকোনো দলের নেতা-কর্মীরা ছাত্রদলে যোগ দিতে চাইলে তাদের আমরা স্বাগত জানাব।’

মো. রুবেলের ছাত্রদলে যোগদান প্রসঙ্গে ছাত্রশিবিরের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আবদুস সাত্তার প্রথম আলোকে বলেন, সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে গত বছরের নভেম্বরে মো. রুবেলকে ছাত্রশিবির থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এখন তিনি কোথায় যোগ দিয়েছেন, কী করছেন, সেটি একান্ত তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। তাঁর সঙ্গে শিবিরের কোনো নেতা–কর্মী ছাত্রদলে যোগ দেননি।

