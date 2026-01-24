জেলা

ভোট চুরি চাই না, আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট চাই: জোনায়েদ সাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে বিএনপি সমর্থিত জোটের প্রার্থী গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকির মাথাল মার্কার প্রচারণা। শনিবার দুপুরে উপজেলার ফরদাবাদ ইউিনিয়নের ইউনিয়নেছবি: প্রথম আলো

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে বিএনপির শরিক দল গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী ও দলটির প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, ‘ভোট চুরি করতে দেবেন না। ভোট চুরি করে দেশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ভোট চুরি চাই না, আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট চাই। মানুষের দেওয়া ভোট চাই, যাতে আমরা জিতি–হারি, সেটা গ্রহণ করার মানসিকতা থাকে। জোর করে আমরা জিতব না, মানুষের ভোটে জিততে চাই।’

শনিবার উপজেলার ফরদাবাদ ইউনিয়নের ফরদাবাদে নির্বাচনী উঠান বৈঠকে এ কথা বলেন জোনায়েদ সাকি। এদিন তিনি উন্নত, নিরাপদ বাঞ্ছারামপুর গঠনের ডাক নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় হেঁটে জনসংযোগসহ উঠান বৈঠক করেন।

এবারের নির্বাচনকে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন উল্লেখ করে জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘এই রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণ। জনগণ কে, আমি-আপনি-সবাই। একজন ব্যক্তির অধিকারই ১৮ কোটির অধিকার। সবার অধিকার সমান। আমাদের মানবিক মর্যাদার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে কোনো ধর্মের ভেদ নেই। জাতির ভেদ নেই, নারী-পুরুষের ভেদ নেই। বাঞ্ছারামপুরকে নিরাপদ করতে হবে, সন্ত্রাসের আধিপত্য চলবে না। রাজনৈতিক হানাহানি, খুনাখুনি—এসব বন্ধ করতে হবে।’

বিএনপি ও গণসংহতি আন্দোলন যুগপৎ লড়াই করে আসছে উল্লেখ করে জোনায়েদ সাকি বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো চাওয়া পাওয়া নেই। জনগণের স্বার্থের বাইরে আমাদের আলাদা কোনো স্বার্থ নেই।’

শনিবার উন্নত ও নিরাপদ বাঞ্ছারামপুরের ডাক নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় হেঁটে জনসংযোগসহ উঠান বৈঠক করেন জোনায়েদ সাকি। সকালে উপজেলার নিজ ইউনিয়ন ফরদাবাদের কলাকান্দি গ্রামের বিভিন্ন এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারী-পুরুষ, পথচারী, দোকানি, কৃষক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষের সঙ্গে দেখা করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি ফরদাবাদ ইউনিয়নের নিজকান্দি, পূর্ব হাটি, পূর্ব কান্দা, ফরদাবাদ, দক্ষিণ পাড়া, মধ্যপাড়া, উত্তর পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করেন এবং উঠান বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে গণসংহতি আন্দোলনের এই প্রার্থী আশ্বাস দেন, তিনি নির্বাচিত হলে খেটে খাওয়া মানুষ যাঁর যাঁর হিস্যা অনুযায়ী ন্যায্য অধিকার পাবেন এবং এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, সেতুর উন্নয়ন; কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা হবে।

উপজেলার ছয়ফুল্লাহকান্দি ইউনিয়নে জোনায়েদ সাকির কর্মী-সমর্থকেরা মাথায় মাথাল নিয়ে মিছিল করেন। তাঁরা ইউনিয়নের মাজার ফটক থেকে মিছিল শুরু করে ইউনিয়নের বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে মাজার ফটকে গিয়ে শেষ করেন। এ সময় তাঁরা ‘তারেক জিয়ার সালাম নিন, মাথাল মার্কায় ভোট দিন’, ‘সাকি ভাইয়ের সালাম নিন, মাথাল মার্কায় ভোট দিন’, ‘ধানের শীষের সালাম নিন, মাথাল মার্কায় ভোট দিন’ ইত্যাদি স্লোগান দেন। মিছিলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো।

জোনায়েদ সাকির মাথাল মার্কার প্রচারণার সময় স্থানীয় ইউনিয়ন, ওয়ার্ডের বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

