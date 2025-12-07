নির্বাচন যত বিলম্ব হবে, শঙ্কা তত বাড়বে: মাহমুদুর রহমান মান্না

নির্বাচন যত বিলম্ব হবে, শঙ্কা তত বাড়বে: মাহমুদুর রহমান মান্না
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ নির্বাচন কমিশন বারবার পাল্টে দেওয়ায় জনমনে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি বলেছেন, নির্বাচন যত বিলম্ব হবে, শঙ্কা তত বাড়বে।
আজ রোববার বিকেলে কুড়িগ্রাম কলেজ মোড় বিজয়স্তম্ভে নাগরিক ঐক্যের জেলা জনসভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন মাহমুদুর রহমান। নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন আগে বলেছিল, চলতি মাসের ৭-৮ তারিখের দিকে তফসিল ঘোষণা করা হবে। পরে শোনা গেল ১১ তারিখ। এখন আবার বলা হচ্ছে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে কিছু বলা হবে না, দেখা হচ্ছে। আমরা বলেছি, রোজার আগে নির্বাচন হতে হবে।’
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রসঙ্গে মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘এই দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেগম জিয়ার অসাধারণ অবদান আছে। তিনি অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থার কারণে সবার মধ্যেই শঙ্কা আছে। আমরা চাই তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন এবং নির্বাচন সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হোক।’
নির্বাচনী সমঝোতার সম্ভাবনা নিয়ে মাহমুদুর রহমান বলেন, ‘গত ১৫ বছরের আন্দোলনে বিএনপিসহ অন্যান্য দল আমাদের সঙ্গে ছিল। আলাপ-আলোচনা অব্যাহত আছে। তবে এখনো কারও সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা হয়নি। আমরা এককভাবে কিছু করতে চাই না।’
জনসভা শেষে কুড়িগ্রাম কলেজ মোড়ে নাগরিক ঐক্যের একটি কার্যালয় উদ্বোধন করেন মাহমুদুর রহমান। নাগরিক ঐক্যের কুড়িগ্রাম জেলা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর আবদুস সালামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্লাহ কায়সার, সদস্য আবদুর রাজ্জাক, সদস্যসচিব জোহবাদুল ইসলাম বাবলুসহ স্থানীয় নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।