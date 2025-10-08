জেলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করা নিয়ে শিক্ষার্থীদের দুপক্ষের মারামারি, আহত ১

সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ছবি: প্রথম আলো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করাকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের দুটি পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ ঘটনা ঘটে। মারামারিতে আহত এক শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত শিক্ষার্থীর নাম রবিউল হাসান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তরের এক ছাত্র দীর্ঘদিন ধরে এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন। গতকাল রাতেও ওই ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করা হলে তাঁর সঙ্গে থাকা এক বন্ধু প্রতিবাদ করেন। এ সময় উত্ত্যক্তকারীর সঙ্গে তাঁর হাতাহাতি হয়। খবর পেয়ে উভয় পক্ষের আরও কয়েকজন ঘটনাস্থলে এসে মারামারিতে জড়ান।

আহত শিক্ষার্থী রবিউল হাসান বলেন, তিনি শিক্ষার্থীদের বাদানুবাদ করতে দেখে তা মীমাংসা করতে গিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে। তাঁর নাকেমুখে আঘাত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থীদের দুটি পক্ষকে আজ বুধবার বেলা দুইটায় প্রক্টর কার্যালয়ে ডাকা হয়েছে। সেখানে ঘটনার বিষয়ে জেনে দোষী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

