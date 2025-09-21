পোষ্য কোটা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা শুরু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
পোষ্য কোটা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা শুরু
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটের জরুরি সভা বসেছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপাচার্যের বাসভবনে এ সভা শুরু হয়।
সভা শুরু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপাচার্যের বাসভবনে থাকা একজন কর্মকর্তা। তবে বিকেল ৪টার দিকেও শিক্ষকদের গাড়ি বাসভবনের ভেতরে ঢুকতে দেখা গেছে।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়। এতে আরও বলা হয়, রোববার এ নিয়ে জরুরি সিন্ডিকেট সভার আহ্বান করা হয়েছে।
সিন্ডিকেট সভার দিকে তাকিয়ে সবাই
সিন্ডিকেটের এই সভায় কী সিদ্ধান্ত আসে, তার ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন পক্ষের আন্দোলনের কর্মসূচি আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতির সভাপতি মো. মুক্তার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই আজ কর্মবিরতিতে থাকবেন। কোনো ধরনের কাজে তাঁরা যুক্ত হবেন না। সিন্ডিকেটের সভার দিকে তাকিয়ে আছেন জানিয়ে তিনি বলেন, সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তে কী ফলাফল আসে, তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মসূচি তাঁরা ঘোষণা করবেন।
‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী তাসিন খানকে আজ ক্যাম্পাসে দেখা গেছে। তবে তিনি নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছেন না। রাকসু নির্বাচন হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তাসিন খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘এখন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে রাকসু নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। আমরা সিন্ডিকেটের সভায় সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছি। কোনো প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছি না।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার বিচার না হলে আগামীকাল সোমবারও কর্মবিরতি চলবে। তাঁরা সিন্ডিকেটের সভার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেখানে কী ধরনের সিদ্ধান্ত আসে, সেটার অপেক্ষায় তাঁরা।