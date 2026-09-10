জেলা

গায়েহলুদের দাওয়াতে যান নারী, আলোকসজ্জার তার পায়ে জড়িয়ে গেল প্রাণ

প্রতিনিধি
রাউজান, চট্টগ্রাম
বিদ্যুৎস্পৃষ্টপ্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জার তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার লেলাং ইউনিয়নের পূর্ব শাহনগর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম নুর আয়েশা (৬০)। তিনি ওই গ্রামের মোহাম্মদ শফির স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নুর আয়েশার প্রতিবেশীর বাড়িতে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান চলছিল। তিনি সেখানে দাওয়াতে গিয়েছিলেন। এ সময় অনুষ্ঠান আলোকসজ্জার জন্য টাঙানো বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পড়েন তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান প্রথম আলোকে বলেন, বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের অনুরোধে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

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