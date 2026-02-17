ইউপি চেয়ারম্যান থেকে প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম
প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মীর শাহে আলম। আজ বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ তিন দশক পর বগুড়া থেকে কেউ মন্ত্রিপরিষদে ঠাঁই পেলেন।
সবশেষ ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া সদর আসন থেকে নির্বাচিত মজিবর রহমান অর্থ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে জেলায় কোনো মন্ত্রী ছিলেন না। অবশ্য বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং দলের বর্তমান চেয়ারম্যান তারেক রহমান বগুড়া থেকে নির্বাচিত হয়ে পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।
মীর শাহে আলম শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সহসভাপতি। তিনি ১৯৯৭ সালে তরুণ বয়সে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলার আটমুল ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরপর ২০০৯ সালে তিনি শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হন। এবারের নির্বাচনে বগুড়া-২ আসন থেকে বিএনপি প্রথমে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাকে জোটের প্রার্থী ঘোষণা করে। তবে ঋণখেলাপির কারণে মাহমুদ রহমান মান্নার মনোনয়নপত্র বাতিল হলে বিএনপি এখানে মীর শাহে আলমকে দলীয় মনোনয়ন দেয়। তিনি ১ লাখ ৪৫ হাজার ২৪ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আবুল আজাদ মোহাম্মদ শাহাদুজ্জামান পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৫৪৮ ভোট।
শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওহাব বলেন, মীর শাহে আলম তৃণমূল থেকে উঠে আসা পরীক্ষিত, ত্যাগী এবং মাটি ও মানুষের নেতা। এবারের নির্বাচন ছিল বিএনপির জন্য খুবই চ্যালেঞ্জের। নানামুখী ষড়যন্ত্র আর কালোটাকা ছড়ানোর পরও শিবগঞ্জবাসী বিপুল ভোটে মীর শাহে আলমকে বিজয়ী করেছেন।