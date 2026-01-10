জেলা

নির্বাচন নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই: আদিলুর

প্রতিনিধি
সিলেট
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শিল্প এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আজ শনিবার দুপুরে সিলেট নগরের দক্ষিণ সুরমা এলাকার কদমতলী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

নির্বাচন নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিলেট নগরের দক্ষিণ সুরমা এলাকার কদমতলী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আদিলুর রহমান খান এ কথা বলেন।

নির্বাচনের দিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হবে, তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে—এমন প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নির্বাচন অত্যন্ত আনন্দমুখর হবে। সবাই পরিবার-পরিজন নিয়ে, যাঁরা ভোটার আছেন, একসঙ্গে গিয়ে ভোট দেবেন। এই নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে বাংলাদেশে আগামী শত বছরের জন্য একটা দিকনির্দেশনা হবে গণভোটের মাধ্যমে। রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা যে জুলাই সনদ আমাদের দিয়ে গেছে, সেটার পক্ষে জনগণের মতামত হবে “হ্যাঁ” ভোটের মাধ্যমে। সেটা হচ্ছে একটা দিক। আরেকটা হচ্ছে, জুলাই অভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন করবে। তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত হওয়াটা হচ্ছে আরেকটা দিক। ইনশা আল্লাহ বাংলাদেশে নির্বাচন অত্যন্ত ভালো হবে।’

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শঙ্কার বিষয়ে আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘এটা তো ইলেকশন কমিশন দেখে। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিয়েছে এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে।’

এর আগে শিল্প উপদেষ্টা সিলেট কদমতলী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকা ঘুরে দেখেন। এ সময় বিভিন্ন সমস্যা তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন