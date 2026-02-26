বগুড়ার শাখারিয়া ইউনিয়নে পরীক্ষামূলক ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ শুরুর প্রস্তুতি

বগুড়ার শাখারিয়া ইউনিয়নে পরীক্ষামূলক ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ শুরুর প্রস্তুতি
বগুড়া সদর উপজেলার শাখারিয়া ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করতে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলছে। আগামী ১০ মার্চ প্রাথমিকভাবে এই ইউনিয়নসহ দেশের ১৪টি উপজেলার একটি করে ওয়ার্ডে এ কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।
পরীক্ষামূলকভাবে কার্ড বিতরণের জন্য শাখারিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড বেছে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সুফলভোগীদের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে। বগুড়ায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে আলাদা দুটি জেলা-উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়েও আলাদা কমিটি করা হয়েছে।
এর আগে গত মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আবু জাফর মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, পরীক্ষামূলকভাবে আগামী ১০ মার্চ ‘ফ্যামিলি কার্ড’ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রাথমিকভাবে দেশের ১৪টি উপজেলার একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ডে এ কার্ড দেওয়া হবে। এর আওতায় প্রতিটি পরিবার মাসে আড়াই হাজার টাকা করে সহায়তা পাবে।
সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও জানান, দেশের হতদরিদ্র, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরা এই কার্ডের সুবিধা পাবেন। কার্ডধারীরা প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়ায় কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বৈষম্য রাখা হবে না। এটি হবে সম্পূর্ণ ‘ইউনিভার্সেল’ কার্ড ব্যবস্থা। পরীক্ষামূলকভাবে চার মাস পাইলটিং কার্যক্রম চলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এরপর ধাপে ধাপে প্রতিটি উপজেলায় এই কর্মসূচি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে।
বগুড়ায় ইতিমধ্যে মাঠপর্যায় থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আব্দুল ওয়াজেদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের জন্য শাখারিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সুফলভোগী পরিবার বাছাইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। আগামী ১০ মার্চ বগুড়ার শাখারিয়া ইউনিয়ন থেকেই ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণার কথা রয়েছে। প্রতি পরিবারের একজন নারী এই কার্ড পাবেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, একটি ওয়ার্ডে যত পরিবার এই কার্ড পাওয়ার উপযুক্ত হবেন, তাঁদের সবাইকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রাম পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটিতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য সহকারী আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন। সদস্যসচিব থাকবেন আনসার–ভিডিপির দলনেতা। দুজন সদস্য হিসেবে থাকবেন পরিবার পরিকল্পনা সহকারী ও গ্রাম পুলিশ। তাঁরা ফ্যামিলি কার্ডের নীতিমালা অনুযায়ী প্রকৃত দরিদ্র বা অসহায় পরিবারকে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করবেন। এ ছাড়া ইউনিয়ন কমিটিতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা (আহ্বায়ক), সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, দফাদার ও ইউনিয়ন সমাজকর্মীকে (সদস্যসচিব) রাখার কথা রয়েছে।
শাখারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সুফলভোগী পরিবারের তালিকা স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে কমিটিতে কোনো বেসরকারি ব্যক্তি কিংবা জনপ্রতিনিধিদের রাখা হয়নি। মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী, গ্রাম পুলিশ, আনসার–ভিডিপির দলনেতা তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে এ কাজে সমন্বয় করছেন ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, দফাদার ও ইউনিয়নের একজন সমাজকর্মী।
দেশের যে ১৪টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে সরকারের ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বনানী এলাকার আওতাধীন কড়াইল, সাততলা ও ভাষানটেক বস্তি, ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মিরপুর শাহ আলী এলাকার আলী মিয়ার টেক বস্তি ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাগানবাড়ি বস্তি; বগুড়া সদর উপজেলার শাখারিয়া, রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার একটি ওয়ার্ড, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা উপজেলার একটি ওয়ার্ড, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্জারামপুর উপজেলার একটি ওয়ার্ড, বান্দরবানের লামা উপজেলার একটি ওয়ার্ড, খুলনার খালিশপুর উপজেলার একটি ওয়ার্ড, ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি ওয়ার্ড, সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার একটি ওয়ার্ড, কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার একটি ওয়ার্ড, নাটোরের লালপুর উপজেলার একটি ওয়ার্ড, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার একটি ওয়ার্ড এবং দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার একটি ওয়ার্ড।