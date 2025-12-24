জেলা

রাউজানে জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী কলেজছাত্র নিহত

প্রতিনিধি
রাউজান, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের রাউজানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত কলেজছাত্র জাবেদ আলমছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে ইটবোঝাই জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইয়াছিন নগর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কলেজছাত্রের নাম জাবেদ আলম (২২)। তিনি উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মো. হোসেনের ছেলে। এ ছাড়া তিনি স্থানীয় হজরত ইয়াসিন শাহ পাবলিক কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ঘটনার পর চালক গাড়ি রেখে পালিয়ে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাবেদ আলম বাড়ি থেকে বের হয়ে মোটরসাইকেলে স্থানীয় আমিরহাট বাজারে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইটবোঝাই জিপের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি ছিটকে সড়কে পড়েন। পরে তিনি মোটরসাইকেলসহ জিপের নিচে চাপা পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানতে চাইলে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজেদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পেয়েছি, তবে এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে থানায় কেউ যোগাযোগ করেনি।’

