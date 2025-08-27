জেলা

ঢাকায় প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে মহাসড়ক অবরোধ

প্রতিনিধি
রাজশাহী
রাজশাহী নগরের তালাইমারী মোড়ে ঢাকা–রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন রুয়েটের শিক্ষার্থীরা। বুধবার বিকেলেছবি: প্রথম আলো

ঢাকায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা। আজ বুধবার বেলা তিনটার দিকে নগরের তালাইমারী মোড়ে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক বাঁশ দিয়ে আটকে তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন।

ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পাশেই রুয়েট ক্যাম্পাস। নগরের অন্যতম প্রবেশপথ তালাইমারী মোড় অবরোধ করায় মহাসড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন যানবাহনের চালক ও যাত্রীরা।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে তালাইমারী মোড়ে এসে রুয়েট শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন। পরে পৌনে সাতটার দিকে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি স্থগিত করলে যান চলাচল শুরু হয়।

বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা ‘প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা কেন, ইন্টেরিম জবাব চাই’, ‘আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘কোটার নামে বৈষম্য, চলবে না চলবে না’, ‘সবার মুখে একই বয়ান, ডিপ্লোমারা টেকনিশিয়ান’, ‘কথায় কথায় দশম ছাড়, দশম কি তোর বাপ-দাদার’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

রুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তানিম আহমেদ বলেন, শাহবাগ থেকে যমুনার দিকে যাওয়ার পথে তাঁদের ওপর হামলা করা হয়েছে। বুয়েটের তিনজন আহত হওয়ার খবর পাওয়ার পর তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। হামলার প্রতিবাদ ও তিন দফা দাবিতে তাঁদের আন্দোলন চলবে।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, গত বছরের ৫ আগস্টের পর এ দেশে কোনো কোটা থাকতে পারে না। অথচ ডিপ্লোমায় পড়াশোনা করে তাঁরা কোটা প্রথায় চাকরি করছেন। এটা এ দেশে চলতে পারে না। এই দাবি আদায়ে ন্যায্য আন্দোলনে পুলিশ হামলা করেছে। এটি কোনোভাবেই কাম্য নয়।

গত রোববার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ করে আন্দোলন করছেন রুয়েটের শিক্ষার্থীরা। সেখানে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। রোববার তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। সোমবার তাঁরা রুয়েটে সংবাদ সম্মেলন করেন। গতকাল মঙ্গলবার তাঁরা জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দিয়ে নেসকোর প্রধান কার্যালয় ঘেরাও করেন।

শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হলো, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (৯ম) পদের নিয়োগ সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে হতে হবে এবং কোনো প্রমোশন কোটা থাকবে না; উপসহকারী ইঞ্জিনিয়ার (১০ম) পদের শতভাগ ডিপ্লোমা কোটা পরিহার করে বিএসসি ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং বিএসসি ডিগ্রি ছাড়া কেউ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচয় দিতে পারবেন না।

দীর্ঘ অবরোধে ভোগান্তি

এদিকে দীর্ঘ সময় মহাসড়ক অবরোধের কারণে শহরে আসা মানুষজন বিপাকে পড়েছেন। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ সড়ক দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে পারছিলেন না। অনেকে হেঁটে গন্তব্যে রওনা দেন।

পুঠিয়া থেকে আসা আয়েশা বেগম বলেন, ‘দুপুরে একটি কাজে রাজশাহী শহরে আসি। এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু গাড়ি পাচ্ছি না। তাই হেঁটে যাচ্ছি, যেখানে গাড়ি পাব, সেখানেই উঠব।’

দীর্ঘ সময় মহাসড়ক অবরোধের কারণে শহরে আসা মানুষজন বিপাকে পড়েছেন। গাড়ি না পেয়ে তাঁরা হেঁটে গন্তব্যে যাচ্ছেন
ছবি: প্রথম আলো

শাহাদত হোসেন নামের এক ব্যক্তি অটোরিকশায় সবজি নিয়ে নগরের অকট্রয় মোড়ে এসে থেমে যান। তিনি বলেন, এখান থেকে ঘুরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। অটোতে চার্জ নেই।

নগরের মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক সন্ধ্যা ছয়টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, বেলা তিনটার পর থেকে সড়ক অবরোধ চলছে। গাড়িগুলো শহরের অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীরা তাঁদের কর্মসূচি পালন করছেন।

রুয়েট কর্তৃপক্ষের নিন্দা

ঢাকায় শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রুয়েট প্রশাসন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনা ও আহত শিক্ষার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। আজ সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মো. রবিউল ইসলাম সরকার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নিন্দা ও দাবি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে দেশব্যাপী চলমান আন্দোলনের দাবিগুলোকে ‘যৌক্তিক’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে এর সঙ্গে রুয়েটের একাত্মতা পোষণের কথা উল্লেখ করা হয়। শিক্ষার্থীদের যেকোনো যৌক্তিক দাবির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

