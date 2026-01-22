জেলা

সুন্দরবনের অভয়ারণ্যে অভিযানে তিন জেলে আটক, হরিণের মাংস জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাতক্ষীরা
সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জের পুষ্পকাটি অভয়ারণ্যের মাইটের চরের খালে অভিযান চালিয়ে তিন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। গতকাল বিকেলে তোলাছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে অভয়ারণ্যে মাছ ধরার সময় তিনজন জেলেকে আটক করেছে বন বিভাগ। এ ছাড়া একটি নৌকাসহ ১০ কেজি হরিণের মাংস জব্দ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে পুষ্পকাটি অভয়ারণ্য ও টেংরাখালি এলাকায় এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে টেংরাখালি টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে উদ্ধার করা হরিণের মাংস আদালত চত্বরে পুঁতে নষ্ট করা হয়।

সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের কর্মকর্তা ফজলুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পুষ্পকাটি অভয়ারণ্যের মাইটের চরের খালে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বন বিভাগের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে তিনজনকে আটক করা হয়। তাঁরা হলেন খুলনার কয়রা উপজেলার পাথরখালী গ্রামের আসাদুল সানা (৩৫), মিকানুর গাইন (৩৪) এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার সেন্ট্রাল কালীনগর এলাকার নাজিরুল গাজী (২৪)।

এদিকে ওই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আজ দুপুরে মামলা করে সাতক্ষীরা আদালতে পাঠিয়েছেন পুষ্পকাটি অভয়ারণ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন।

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জ কর্মকর্তা আরও বলেন, একই দিন বিকেল চারটার দিকে সাতক্ষীরা রেঞ্জের কৈখালী স্টেশনের আওতাধীন সুন্দরবনের টেংরাখালি এলাকায় আরেকটি অভিযান চালানো হয়। এ সময় বন বিভাগের সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন একটি নৌকা ফেলে সুন্দরবনের ভেতরে পালিয়ে যান। পরে ওই নৌকা থেকে ১০ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয়।

