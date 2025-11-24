জেলা

ফরিদপুরে দুই শিশুর মারামারিকে কেন্দ্র করে হামলা-ভাঙচুর ও সংঘর্ষ, আহত ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
ফরিদপুর
ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলায় দুই শিশুর মারামারিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আজ সকালে পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়ায়ছবি: প্রথম আলো

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলায় নদীতে গোসলের সময় দুই শিশুর মধ্যে মারামারিকে কেন্দ্র করে হামলা, ভাঙচুর ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সময়ে পরমেশ্বরদী ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়ায় চলা এ হামলায় ১৮টি বসতঘর ও ৫টি দোকানঘর ভাঙচুর হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ১৬ নভেম্বর উপজেলার পরমেশ্বরদী পশ্চিমপাড়ার রাকিব শেখের ছেলে রাজ (৭) ও হারুন শেখের ছেলে রহমতের (১০) মধ্যে নদীতে গোসল করা নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার মীমাংসার জন্য ২২ নভেম্বর রাতে স্থানীয়ভাবে সালিস বৈঠক হয়। তবে ওই সালিসে সন্তুষ্ট হতে পারেননি হারুন শেখ।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার দাবি, এ ঘটনার পেছনে রয়েছে স্থানীয় আধিপত্যের বিরোধ। রাকিব শেখ ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মান্নান মোল্লার সমর্থক। অন্যদিকে হারুন শেখ বিএনপির সমর্থক মাসুদুর রহমানের অনুসারী। আজ সকাল ৭টার দিকে হারুন শেখ ও মাসুদুর রহমানের অনুসারীরা একতরফা হামলা চালান। এতে পাশের সালথা উপজেলার যদুনন্দী ইউনিয়নের বড় খারদিয়া গ্রামের লোকজনও অংশ নেন। তাঁরা দেশীয় অস্ত্র রামদা ও ঢাল-সড়কি ব্যবহার করে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চালান।  

হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে পরমেশ্বরদী, দুর্গাপুর ও তেলজুড়ী গ্রামে মাইকিং করে প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হয়। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে অন্তত ১৫ জন আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় দেশীয় অস্ত্রসহ দুজনকে আটক করা হয়। আহতদের বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত আজাদ শেখ অভিযোগ করেন, ‘ঘুম থেকে উঠতে উঠতেই দেখি পরমেশ্বরদী গ্রামের মাসুদুর, ফয়সাল ও মকসেদের খারদিয়া গ্রামের কয়েক শ লোকজন ঢাল-সড়কি দিয়ে হামলা চালাচ্ছেন। তাঁরা ঘরে ঢুকে ভাঙচুর করে টাকা, দেড় ভরি স্বর্ণালংকার ও দুটি গাভি নিয়ে গেছেন।’

বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নাজমুল আলম জানান, ওই ঘটনায় আহত হয়ে ১৩ জন ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে ফরিদপুর মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী মধুখালী সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. আজম খান বলেন, বাড়িঘর কোপানো হয়েছে। তবে লুটপাটের বিষয়টি কেউ সরাসরি বলেননি। ঘটনাস্থল থেকে দেশীয় অস্ত্রসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

