‘পাঠ্যবই পড়ায় সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত করতে হবে’

খাগড়াছড়িতে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
‘পাঠ্যবই পড়ায় সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত করতে হবে’
‘শুধু পাঠ্যবই পড়ায় সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের সৃষ্টিশীল কাজে যুক্ত করতে হবে। সেটা হতে পারে বই পড়া, ছবি আঁকা, সংগীতচর্চাসহ নানা কিছু। প্রত্যেকের ভেতরেই একটা সৃজনশীল সত্তা রয়েছে। সেই সত্তার সঙ্গে যোগাযোগটা শাণিত করা জরুরি। তাহলেই স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।’
আজ বুধবার সকালে খাগড়াছড়িতে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন লেখক ও গবেষক চিংহ্লামং চৌধুরী। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে জেলা শহরের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ইনস্টিটিউটের হলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠান উপলক্ষে সকাল ৯টা থেকেই শিক্ষার্থীদের কোলাহলে মুখর হতে থাকে ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণ। অনেক দিন পর সহপাঠীদের দেখা পেয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। কেউ গল্পগুজবে আবার কেউ মুঠোফোনে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তারা। এ ছাড়া সারিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট বুথ থেকে সংগ্রহ করে ক্রেস্ট, নাশতাসহ উপহারসামগ্রী। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকেরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। এরপর রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি জয়ন্তী দেওয়ান। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার বন্ধু ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গানে শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে রাখেন বন্ধুসভার সদস্য নবনিতা খাস্তগীর। বন্ধুসভার সদস্যদের পাহাড়ি নাচেও জমে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শেষে কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১২ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সুজন ঘোষ, দীঘিনালা কলেজের প্রভাষক দুলাল হোসেন, টিউফা আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষিকা লাকী চাকমা, এডুলাইফ আইটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমির হোসেন ও আইনজীবী রবিউল ইসলাম।
জেলা বন্ধুসভার সভাপতি রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় এতে সংবর্ধনা পাওয়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা বক্তব্য দেন। ভাইবোনছড়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী চানু মারমা বলে, ‘জিপিএ-৫ পাওয়ার অনুভূতিটা একেবারেই ভিন্ন। এ অর্জন শুধু আমাদের একার নয়। এর পেছনে মা–বাবা–শিক্ষকদের পরিশ্রম ও অবদান রয়েছে।’
অনুষ্ঠানে অভিভাবক সুশান্ত চাকমা বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী করে তুলতে প্রথম আলোর একটি দারুণ উদ্যোগ জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।’
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।