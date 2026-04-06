তনু হত্যা: ডিএনএ ম্যাচিংয়ে আদালতের সম্মতি

তনু হত্যা: ডিএনএ ম্যাচিংয়ে আদালতের সম্মতি
সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআই পরিদর্শক মো. তরিকুল ইসলাম কুমিল্লার আদালতে হাজির হয়ে মামলার অগ্রগতি জানিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের এক দশক পর সন্দেহভাজন তৎকালীন কুমিল্লা সেনানিবাসের সার্জেন্ট জাহিদ, ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর রহমান ও সৈনিক জাহাঙ্গীর ওরফে জাহিদের ডিএনএ নমুনা ম্যাচিংয়ের আবেদন করেন। আদালত এতে সম্মতি দিয়েছেন। ২০১৭ সালে সিআইডি তনুর পোশাক থেকে নেওয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করে তিনজন পুরুষের শুক্রাণু পাওয়ার কথা গণমাধ্যমকে জানিয়েছিল।