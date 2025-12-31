চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে ৩০ লাখ টাকার সিগারেট জব্দ
চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আমদানি–নিয়ন্ত্রিত ১ হাজার ৩৪০ কার্টন সিগারেট জব্দ করেছেন কাস্টমস কর্মকর্তারা। আজ বুধবার রাত পৌনে ১০টায় এসব সিগারেট জব্দ করা হয়।
কাস্টমস কর্মকর্তারা জানান, দুবাই থেকে আসা যাত্রী মিনহাজুল করিমের ব্যাগেজ থেকে ২০০ কার্টন ও মিনহাজুল ইসলামের ব্যাগেজ থেকে ৩৫০ কার্টন সিগারেট জব্দ করা হয়। এ ছাড়া পরিত্যক্ত অবস্থায় জব্দ করা হয় ৬৯০ কার্টন। সব মিলিয়ে এসব কার্টনে ২ লাখ ৪৮ হাজার শলাকা সিগারেট রয়েছে। এসব সিগারেটের বাজারমূল্য ৩০ লাখ টাকা।
ব্যাগেজ রুল অনুযায়ী, একজন যাত্রী এক কার্টন সিগারেট সঙ্গে আনতে পারবেন। এ জন্য কোনো শুল্ক–কর দিতে হবে না। এর বেশি আনার সুযোগ নেই। আর আমদানিনীতি আদেশ অনুযায়ী, সিগারেট শর্তযুক্ত আমদানি পণ্য। সিগারেট আমদানিতে প্যাকেটের গায়ে বাংলায় ‘ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর’ লেখা থাকতে হবে।
কাস্টমস কর্মকর্তারা জানান, সিগারেটের চালানটি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের গুদামে জমা করা হয়েছে। এখন কাস্টমস আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।