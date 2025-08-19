সীতাকুণ্ডে ১১ ঘণ্টা ধরে মহাসড়কে উল্টে রয়েছে ট্রাক, ১০ কিলোমিটার যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক
সীতাকুণ্ডে ১১ ঘণ্টা ধরে মহাসড়কে উল্টে রয়েছে ট্রাক, ১০ কিলোমিটার যানজট
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মাদামবিবিরহাট এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ওপর উল্টে রয়েছে তুলাবোঝাই একটি ট্রাক। ১১ ঘণ্টায়ও এটি না সরানোয় মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে অন্তত ১০ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ড গরমে ভোগান্তিতে পড়েছেন সড়কের বিভিন্ন বাহনে চলাচল করা যাত্রীরা।
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকামুখী লেনে ট্রাকটি গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উল্টে যায়। আজ মঙ্গলবার বেলা দুইটা পর্যন্ত ওই ট্রাক সরানো যায়নি। এটি সরানোর জন্য তাদের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম নেই। তারা ট্রাকটির মালিকপক্ষকে দ্রুত সময়ে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।
সরেজমিনে দেখা যায়, চট্টগ্রাম নগরের সিটিগেট থেকে মাদামবিবিরহাট পর্যন্ত মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে গাড়ির দীর্ঘ জট। কখনো কখনো ধীরে ধীরে গাড়ি চলছে। কিছু চালক উল্টো রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এতে চট্টগ্রামমুখী লেনেও যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।
ঢাকামুখী একটি যাত্রীবাহী বাসের চালকের সহকারী মো. ইমরান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের গাড়ি নির্ধারিত সময়ে ঢাকায় পৌঁছাতে হয়। না হলে জরিমানা করা হয়। সিটিগেট থেকে মাদামবিবিরহাট পার করতে তাঁদের সময় লাগার কথা আট মিনিট। সেখানে ৪০ মিনিটেও তাঁরা জট পার হতে পারেননি।
ভাটিয়ারী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থী অরিত্র দাস সৌহার্দ্যকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তার দাদি মায়া দেবী দাস। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর নাতির স্কুল ছুটি হয়েছে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে। বাড়িতে পৌঁছাতে ৩০ মিনিট লাগে। তবে যানজটের কারণে সময় লেগেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা। প্রচণ্ড গরমে যাত্রীবাহী স্থানীয় যানবাহনগুলোতে যাত্রীরা কষ্ট পাচ্ছেন।
জানতে চাইলে বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মোমিন প্রথম আলোকে বলেন, তুলাবোঝাই একটি ট্রাক চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার দিকে যাওয়ার পথে সামনের চাকা খুলে মহাসড়কের ওপর উল্টে যায়। এতে কেউ হতাহত হননি। খবর পেয়ে তাঁরা তাঁদের রেকার ভ্যান নিয়ে গাড়িটি একাধিকবার তোলার চেষ্টা করেছেন। তবে কাজ হয়নি। এখনো তাঁরা দ্রুত গাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। গাড়িটি সরানোর পর যানজট কমবে।