নাটোরে চলনবিল–সংলগ্ন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সচেতনতামূলক প্রচারণা

নাটোরে চলনবিল–সংলগ্ন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সচেতনতামূলক প্রচারণা
নাটোরের সিংড়া উপজেলায় চলনবিলে প্লাস্টিক বর্জ্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও সচেতনতামূলক প্রচারণা চালিয়েছেন স্থানীয় পরিবেশ কর্মীরা। চলনবিলের কৃষিজমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গতকাল শুক্রবার সকালে তিশিখালী মাজার এলাকায় এ কার্যক্রম চালানো হয়।
অভিযানের সময় তিশিখালী মাজারে উপস্থিত মানুষের মধ্যে একবার ব্যবহারোপযোগী প্লেট ও গ্লাসসহ প্লাস্টিক বর্জ্য পরিহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে এসব আবর্জনা ফেলার জন্য সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।
প্লাস্টিক বর্জ্য পরিচ্ছন্নতা অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবদুল্লাহ আল রিফাত, প্রকৌশলী আহমেদ রফিক, পরিবেশবাদী সংগঠন চলনবিল জীববৈচিত্র্য রক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান, সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক হাসিবুল হাসান, অর্থ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, পরিবেশকর্মী ইকবাল হোসেন ও আবদুল করিম প্রমুখ।
সাইফুল ইসলাম বলেন, চলনবিলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ২০১২ সাল থেকে কাজ করছেন তাঁরা। তখন থেকে বিলপারের মানুষদের সচেতন করছেন। এই এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য পরিহার করা হলে চলনবিলের সৌন্দর্য ও কৃষিজমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা হবে।
ইউএনও আবদুল্লাহ আল রিফাত বলেন, চলনবিলের তিশিখালী মাজারে শুক্রবারে হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটে এবং শিরনির আয়োজন করা হয়। সেখানে প্লাস্টিকের প্লেট, গ্লাস ও খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট ফেলার কারণে কৃষিজমির উর্বরতা শক্তির পাশাপাশি গুণ হ্রাস পাচ্ছে। একই সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা রোগ হচ্ছে। এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সচেতনতার মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন চলনবিল জীববৈচিত্র্য রক্ষা কমিটির সদস্যরা। প্রশাসন সেই উদ্যোগের সঙ্গে শামিল হয়েছে।