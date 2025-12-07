যশোরে মাদক সেবন নিয়ে বিরোধ, সহযোগীদের ছুরিকাঘাতে তরুণ খুন

যশোরে মাদক সেবন নিয়ে বিরোধ, সহযোগীদের ছুরিকাঘাতে তরুণ খুন
যশোর শহরে মাদক সেবন নিয়ে বিরোধের জেরে ছুরিকাঘাতে তানভীর (২২) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ রোববার ভোরে শহরের বেজপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
নিহত তানভীর বেজপাড়া এলাকার মিন্টু মিয়ার ছেলে। পুলিশ জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডে জড়িত চারজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক এবং একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত তানভীরের প্যান্টের পকেট থেকে ৬১টি ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে জানা গেছে, গতকাল শনিবার দিবাগত রাত একটার দিকে বেজপাড়া তালতলা এলাকায় রাস্তার পাশে তানভীরকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এক পথচারী তাঁকে উদ্ধার করে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তানভীরকে মৃত ঘোষণা করেন।
যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, নিহত তানভীর বেজপাড়া এলাকার চিহ্নিত একজন মাদক ব্যবসায়ী। তাঁর বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় মাদকের তিনটি মামলা রয়েছে। তানভীরের মৃত্যুর পর তাঁর পরিহিত প্যান্টের পকেট থেকে ৬১টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি, বেজপাড়া এলাকায় মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে তানভীর ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যে গন্ডগোল হয়। সেই বিরোধের জেরে তানভীরকে ছুরি মেরে হত্যা করা হতে পারে। হত্যাকাণ্ডের পেছনে আর কোনো কারণ আছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’