মাটি থেকে টেনে বের করে খেলনা ভেবে গ্রেনেড নিয়ে খেলছিল শিশুরা

বিরামপুর, দিনাজপুর
দিনাজপুরের বিরামপুরে বনবিভাগের চরকাই রেঞ্জ কার্যালয়ের পুকুরপাড় থেকে উদ্ধার হওয়া গ্রেনেড
দিনাজপুরের বিরামপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পুরোনো গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বিরামপুর পৌর শহরের চরকাই এলাকায় বন বিভাগের চরকাই রেঞ্জ অফিস–সংলগ্ন একটি পুকুরের দক্ষিণ পাড় থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, স্থানীয় লোকজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে গ্রেনেডটির চারপাশ ঘিরে রাখা হয়েছে। এটি পুলিশের বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট নিষ্ক্রিয় করবে বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক।

স্থানীয় বাসিন্দা জামিরুল ইসলাম জানান, মঙ্গলবার বিকেলে বন বিভাগের চরকাই রেঞ্জ কার্যালয়–সংলগ্ন পুকুরের দক্ষিণ পাড় দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর চাচির পায়ে একটি শক্ত বস্তুর আঘাত লাগে। পরে তিনি সেটিকে আমলে না নিয়ে সেখান থেকে বাড়িতে চলে আসেন। আজ বুধবার বিকেলে জামিরুলের ভাতিজিসহ পাড়ার শিশুরা ওই পুকুরপাড় থেকে হাত দিয়ে মাটি থেকে ওই শক্ত বস্তুটি টেনে বের করে। পরে সেটি তারা পুকুরের পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করে। এরপর শিশুরা বস্তুটি নিয়ে সেখানে খেলতে থাকে। স্থানীয় এক যুবক সেটি দেখতে পান এবং সেটিকে তিনি গ্রেনেড মনে করে মুঠোফোনে বিরামপুর থানা–পুলিশকে জানান।

খবর পেয়ে থানার ওসি মমতাজুল হকসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তারা সেটিকে গ্রেনেড বলে শনাক্ত করে।

এ বিষয়ে বিরামপুর থানার ওসি মমতাজুল হক বলেন, আশপাশের লোকজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে গ্রেনেডটি ঘিরে রাখা হয়েছে। পুলিশের বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করবে। ধারণা করা হচ্ছে, গ্রেনেডটি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার।

