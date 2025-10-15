বিচারব্যবস্থার পূর্ণ সংস্কারের জন্য উচ্চ আদালতকেও সংস্কার করতে হবে: আসিফ নজরুল
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেছেন, শুধু নিম্ন আদালতের সংস্কার করলেই হবে না, উচ্চ আদালতের সংস্কার না হলে তাতে কোনো লাভ হবে না। নিম্ন আদালতে মামলা নিষ্পত্তি হলেও উচ্চ আদালতে তা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। বিচারব্যবস্থার পূর্ণ সংস্কারের জন্য উচ্চ আদালতকেও সংস্কার করতে হবে।
আজ বুধবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জে প্রথমবারের মতো ‘ই-বেইলবন্ড কার্যক্রমের’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।
নারায়ণগঞ্জ সার্কিট হাউসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা বিচারব্যবস্থায় সময় কমাতে এবং বিচারপ্রার্থী মানুষের ভোগান্তি হ্রাস করতে অনেক কাজ করছি। ফৌজদারি কার্যবিধিতে পরিবর্তন এনে অনলাইনে সরকারি (বিচারক, চিকিৎসক ও পুলিশ) সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিভিল ও ক্রিমিনাল আদালত পৃথক করা হয়েছে, যাতে বিচারকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করতে পারেন।’
‘ই-বেইলবন্ড’ কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ থেকে শুরু করার কারণ ব্যাখ্যা করে আসিফ নজরুল বলেন, ‘নারায়ণগঞ্জকে আমরা একসময় নির্যাতনের প্রতীক হিসেবে জানতাম। এখানে অনেক বড়, কুখ্যাত গডফাদার ছিল। এখানে নির্যাতন-অত্যাচারের ঘটনা, আলোচিত সাত খুনের ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। আমরা নির্যাতনের বদলে মুক্তির জায়গা হিসেবে দেখতে চাই। এখন সেটিকে মুক্তির প্রতীকে পরিণত করতে চাই। সেই কারণেই অনলাইন ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ থেকে শুরু করা হয়েছে।’
উচ্চ আদালতের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আইন উপদেষ্টা বলেন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন উচ্চ আদালতের সংস্কারের জন্য ১৫টি প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু তার একটিও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। উচ্চ আদালতের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যাঁরা আছেন, তাঁরা সচেতন হবেন। তিনি বলেন, ‘সংস্কার কাজ শেষ হয়নি, আমরা শেষ সময় পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাব।’
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ‘ই-বেইলবন্ড’ হলো বিচারব্যবস্থায় প্রবর্তিত একটি নতুন ডিজিটাল পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আদালত থেকে জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর জামিননামা সরাসরি সংশ্লিষ্ট কারাগারে চলে যাবে। এতে প্রচলিত ১২ ধাপের জটিল, সময়সাপেক্ষ ও হয়রানিমূলক প্রক্রিয়াটি বাদ পড়বে, যা বিচারপ্রক্রিয়াকে আরও সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ করবে।
অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব বলেন, ই-বেইলবন্ড কার্যক্রমের সঙ্গে মুঠোফোন অ্যাপ তৈরি করা গেলে জনগণ আরও সহজে এ সেবা পাবেন। সাইবার সুরক্ষা আইন, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ব্যক্তিগত উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন ক্যাবিনেটে পাস হয়েছে, তা গেজেট হওয়ার অপেক্ষায়। এই আইনগুলোর মাধ্যমে আন্তমন্ত্রণালয়ের তথ্য আদান-প্রদান সহজ ও সুশৃঙ্খল হবে।
নারায়ণগঞ্জের আলোচিত সাত খুন মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আপিল বিভাগে শুনানি ত্বরান্বিত করতে হবে বলে অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার মানবিক; কোনো দল, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী নয় এবং মানুষের মুক্তি, অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য কাজ করে। এই সরকারের নীতি অত্যাচার ও নিপীড়ন নয়। এই ই-বেইলবন্ড মানবিক সরকার তার জলন্ত উদাহরণ এটা।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আইন ও বিচার বিভাগের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা, কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোতাহার হোসেন, জেলা দায়রা জজ আবু মো. শামীম আজাদ, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সরকার হুমায়ুন কবির ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার প্রধানসহ বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।