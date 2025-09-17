হল সংসদে মনোনয়নপত্র নিলেন ডাকসু ভিপি সাদেক কায়েমের ছোট ভাই

জেলা

ডাকসু ভিপি সাদেক কায়েমের সঙ্গে ছোট ভাই আবু আয়াজছবি: আবু আয়াজের সৌজন্যে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদেক কায়েমের ছোট ভাই আবু আয়াজ। গতকাল মঙ্গলবার তিনি মনোনয়নপত্র নেন। তবে হল সংসদের কোন পদে নির্বাচন করবেন, তা এখনো নিশ্চিত হয়নি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর তা জানা যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির সূত্র জানায়, আবু আয়াজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সোহরাওয়ার্দী হল শাখার প্রকাশনা সম্পাদক। তিনি ওই হলেরই আবাসিক শিক্ষার্থী। ওই হল থেকেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন আয়াজ। তিনি কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবরার ফারাবী প্রথম আলোকে বলেন, আয়াজ বন্ধুদের সঙ্গে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। তবে কোন পদে নির্বাচন করবেন, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

সোহরাওয়ার্দী হল সংসদ থেকে মনোনয়ন ফরম নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন আবু আয়াজও। আজ বুধবার বিকেলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, তিনি মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। তবে নির্বাচন করা বা না করার সিদ্ধান্ত দলীয়ভাবে নেওয়া হবে। তিনি যেহেতু দলীয় প্যানেল থেকে নির্বাচন করবেন, তাই কোন পদে লড়বেন, তা–ও দলীয়ভাবে জানানো হবে।

উল্লেখ্য, ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হওয়া সাদিক কায়েমের পরিবার বসবাস করছে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার নয়নপুর গ্রামে। তবে তাঁর বাবা চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বাসিন্দা ছিলেন। বাবা পেশায় কাপড়ের ব্যবসায়ী। ব্যবসার সূত্রে প্রায় ৪০ বছর আগে খাগড়াছড়িতে স্থায়ী হন তিনি। আবু আয়াজ সাদিক কায়েমের একমাত্র ছোট ভাই। এ ছাড়া তাঁদের আরও তিন বোন রয়েছে।

আগামী ১২ অক্টোবর চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এবার মোট ভোটার ২৭ হাজার ৬৩৭ জন। গত রোববার মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর প্রার্থীর প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর এবং চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ২৫ সেপ্টেম্বর।

